Champions League: PSG le gana a Bayern Munich 1 a 0 y, por ahora, es finalista

PSG derrota 1 a 0 a Bayern Munich como visitante tras los primeros 45 minutos y se está metiendo en la gran final de la Champions League.

El elenco galo se puso rápidamente en ventaja a los 2 minutos de juego con una gran definición de Ousmane Dembelé.

Promediando el primer capítulo todo Bayern reclamó como penal una mano de Joao Neves.

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En la ida, el conjunto parisino había ganado 5 a 4 en un partidazo.

En la gran definición ya espera el Arsenal, que ayer superó a Atlético Madrid como local 1 a 0 (2-1 en la serie).

La final de la UEFA Champions League 2025/26 se jugará el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

El estadio, que ya albergó la Supercopa de Europa 2020 y la final de la Europa League 2023, acogerá el partido decisivo del torneo por primera vez.