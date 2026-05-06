Franco Balbi se puso la capa de superhéroe, dio vuelta el partido y Argentino le ganó a Atenas

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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En un partido que durante gran parte del trámite fue más abierto respecto del primero de la serie, Argentino levantó una desventaja que llegó a ser de 15 en el tercer cuarto y derrotó como visitante a Atenas, 84 a 78, en el segundo juego de la serie permanencia, que quedó 1-1 y continuará en Junín, con los próximos dos.

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Ambos están regalando una tremenda serie de Liga Nacional.

Y en este segundo capítulo de la historia Franco Balbi fue el máximo responsable de regresar a su ciudad con la serie empatada.

El base juninense, a quien llevaron justamente para esta instancia tras finalizar su participación con Unión (Santa Fe).

Y respondió con total altura, siendo el héroe de una noche que parecía complicada, con un último cuarto de otro nivel, remontando el 68-57 a falta de 7m55, para empatarlo en 71 con un doble, pasar al frente con un triple (74-71) y extender la ventaja a 6 (77-71) con otro triple desde el eje y desde unos nueve metros.

Completó 17 puntos en el último período y definió el juego cuando, a falta de 13 segundos le cometieron falta, anotó el primer libre, falló el segundo y, por si algo hacía falta, tomó el rebote ofensivo.

Nuevamente le cometieron infracción, anotó 2-2 en libres, Argentino sacó 4 (82-78) con 12 segundos, y ante el tiro forzado de Atenas, nuevamente la pelota fue a manos del MVP, que lo cerró con otros dos libres, estampando un parcial de ¡27-10! en los últimos 7m55.

Balbi completó 19 puntos (3-8 en triples, 2-8 en dobles y 6-7 en libres), más 9 rebotes, 5 aistencias y 3 recuperos, en 28m48.

Argentino aguantó gran parte del juego por el nivel de Lathaniel Bastian, quien tomó 17 rebotes, recbió 11 faltas y convirtió 18 puntos.

Fue muy importante también la aparición, sobre todo defensiva en el último tramo, del uruguayo Martín Trelles, lo mismo que Fernando Podestá, dentro de la desventaja física.

Mientras que, con sus altibajos, Dylan Smith aportó 22 puntos.

En un rato se complicó sobremanera el panorama para el equipo que dirige el bahiense José Luis Pisani. Porque Atenas tendrá que ganar, al menos uno en El Fortín de las Morochas o dos para cerrar la serie.

Danjel Purifoy hizo un gran trabajo defensivo, pero no alcanzó, Manuel Buendía (13 unidades) estuvo mejor contenido y Nakye Sanders mostró compromiso, cerrando con 16 puntos y 6 rebotes.

Cómo sigue

El tercer punto irá en el “Fortín de Las Morochas”, el domingo 10 de mayo, desde las 11.05, televisado por TyC Sports. El cuarto encuentro también será en Junín, el martes 12, a partir de las 22.10, con televisación de TyC Sports.

Y si es necesario un quinto, será en Córdoba, el domingo 17 de mayo, a partir de las 11.05, televisado.