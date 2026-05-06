¡Histórico!: Independiente Rivadavia empató ante Fluminense y es el primer clasificado a octavos

Independiente Rivadavia de Mendoza empató 1-1 con Fluminense de Brasil, en condición de local, en el marco de la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores de América y y consiguió una histórica clasificación a octavos de final del certamen continental.

En el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, la ´Lepra´ abrió el marcador con el gol del delantero paraguayo Alex Arce a los 20 minutos del complemento mientras que, a los 46, los de Rio de Janeiro igualaron el partido con el tanto de Jhon Kennedy.

Con este resultado, el equipo que conduce Alfredo Berti se convirtió en el primer equipo en asegurar su lugar entre los 16 mejores elencos de la competencia.

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En lo pronto, Independiente Rivadavia de Mendoza recibirá a Unión de Santa Fe en el estadio Bautista Gargantini, el próximo sábado desde las 21.30, por los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Por su parte, el equipo del argentino Luis Zubeldia quedó último en este Grupo C con tan solo 2 puntos, uno por debajo del Deportivo La Guaira. En la próxima fecha de esta Copa Libertadores, recibirá a Bolivar de Bolivia el martes 19 a las 19.