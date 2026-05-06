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Villarino: un rayo dañó el sistema de internet y afectó la emisión de licencias

El Municipio informó que el impacto afectó el servicio de conectividad, lo que generó demoras en la entrega de licencias de conducir.

El problema afectó a todo el sistema de conectividad del Municipio

El Municipio de Villarino informó que las condiciones climáticas registradas en las últimas horas provocaron la caída de un rayo que afectó el sistema de internet provisto por la empresa ARSAT, generando inconvenientes en distintos servicios comunales.

Según se indicó a través de un comunicado oficial, la falla impactó directamente en el sistema de emisión e impresión de licencias de conducir, por lo que no pudieron ser entregadas en tiempo y forma.

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Además, señalaron que el problema afectó a todo el sistema de conectividad del Municipio.

Ante esta situación, las autoridades solicitaron comprensión a los vecinos y adelantaron que se informará oportunamente cuándo se restablecerá el servicio para coordinar el retiro de las licencias en las respectivas delegaciones.

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