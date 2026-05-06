Dos "bloopers" y un expulsado en otra derrota de Racing, que perdió ante Botafogo y se complicó

Racing perdió 2-1 ante Botafogo en el estadio Olímpico Nilton Santos, por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana, y quedó muy complicado en la pelea por avanzar de ronda.

El equipo brasileño abrió el marcador a los 18 minutos del primer tiempo, luego de una insólita cadena de errores en la salida de la Academia: Marco Di Césare intentó rechazar ante el pedido de Facundo Cambeses, pero terminó convirtiendo en contra de su propio arco para el 1-0 del local.

Racing reaccionó en el arranque del complemento y llegó al empate a los 3 minutos, cuando Gabriel Rojas envió un centro desde la izquierda y Adrián “Maravilla” Martínez apareció de cabeza para establecer el 1-1.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Sin embargo, cuando la Academia parecía mejor acomodada, otro error defensivo volvió a dejarlo con las manos vacías: Danilo sacó un remate cruzado y débil que se le escapó a Facundo Cambeses -que en el final se fue expulsado- para marcar el 2-1 definitivo a favor de Botafogo.

Tras la roja a Cambeses y como la Academia ya no podía realizar variantes, el defensor-volante Santiago Sosa terminó ocupando el lugar bajo los tres palos en los minutos finales.

Con esta derrota, Racing quedó al borde de la eliminación y deberá ganar sus dos partidos restantes como local, además de esperar otros resultados, para sostener sus chances de clasificación en el certamen continental.

*Los goles

*La expulsión de Cambeses

*La síntesis

Botafogo 2: Neto; Vitinho, Ferraresi, Barboza y Alex Telles; Cristian Medina, Danilo y Newton; Júnior Santos, Kadir y Matheus Martins. DT: Franclim Carvalho.

Racing 1: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Agustín García Basso y Gastón Martirena; Baltasar Rodríguez, Alan Forneris y Adrián Fernández; Gabriel Rojas, Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Goles: 18m PT Marco Di Césare, en contra (B); 3m ST Adrián Martínez (R); 29m ST Danilo (B).

Expulsiones: 49 ST Facundo Cambeses (R).

Estadio: Olímpico Nilton Santos, Río de Janeiro.

Árbitro: Wilmar Roldán, de Colombia.

VAR: Leodán González, de Uruguay.