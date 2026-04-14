Violencia en el Shopping: detuvieron al secretario adjunto de Empleados de Comercio

El personal policial concretó el pedido de Fiscalía.

Personal de la Comisaría Primera detuvo este lunes al secretario adjunto de Empleados de Comercio en el marco de la causa llevada adelante por la fiscalía local, por los hechos de violencia producidos el último Viernes Santo en el acceso al Bahía Blanca Plaza Shopping.

Claudio Montiel, está acusado de daño, violación de domicilio, privación Ilegitima de la libertad agravada y coacción agravada según lo que indican fuentes oficiales.

El pedido de detención llevó a tareas investigativas del personal policial que tuvo varias diligencias y trabajo encubierto para, finalmente concretar la aprehensión del dirigente sindical.

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La semana anterior se había producido el allanamiento del Sindicato en busca de información adicional sobre los hechos producidos en la puerta del Shopping.

Según indican fuentes judiciales, se había pedido la detención del secretario general, Raúl Oviedo y la del secretario gremial, Alejandro Olea, pero estas fueron denegadas.