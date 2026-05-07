Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este jueves todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.419,35 para la venta y de $1.369,43 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,26% en relación al cierre del miércoles.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.414,00 (0,00%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.400,00 (0,00%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.846,00 (+0,70%); el MEP cotiza a $1.428,25 (+0,08%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.485,41 (+0,29%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 523 puntos básicos (+1,40%).