Los concejales aprobaron el aumento escalonado en la tarifa de los colectivos: cuánto costará el boleto

El Concejo Deliberante aprobó esta tarde por mayoría un aumento escalonado en tres tramos sobre el cuadro tarifario del servicio de transporte público de colectivos, a modo de respuesta paliativa ante la delicada crisis financiera que atraviesa del sector.

De esta manera, la tarifa plana pasará de los $1.545,00 actuales a $1.838,50 (+19% de aumento), valor que se mantendrá durante 30 días, para luego recibir otros dos ajustes -uno en junio y el siguiente en julio- en ambos casos tomando como referencia la inflación mensual del INDEC más un 3%.

Una vez completado el escalonamiento se estima que el incremento final en los colectivos bahienses rondará el 30%.

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Como es habitual, la aplicación del primer aumento no será inmediata sino que habrá que esperar a que se actualicen los nuevos valores en el sistema SUBE, un proceso técnico que suele demandar unos 10 días

La sesión, que comenzó cerca del mediodía, finalizó con una votación 11 a 10, ya que faltaron tres ediles: Marcos Streitenberger y Marité Gonard, ambos de Alianza La Libertad Avanza, y Carlos Alonso, del monobloque libertario escindido.

A favor del incremento votaron los 9 concejales del oficialista Fuerza Patria (Álvaro Díaz, Micaela Tomassini, Lucía Martínez Zara, Lucía Veláustegui, Gustavo Lari, Claudio Carucci, María Belén Rodríguez Márquez, Roberto Arcángel y Jazmín Lafitte Torman), más los dos PRO (Gisela Caputo y Emiliano Álvarez Porte).

En contra, se expresaron los siete integrantes restantes de LLA (Mauro Pontet, Franca Grippo, Fernando Compagnoni, Felipe Fernández, Luciano Cagiao, Vanina Linzuain y Araceli Valenzuela), además de las bancadas de Somos Bahía (Martín Salaberry y Cecilia Borelli) y de Avanza Bahía (Fabiana Úngaro).