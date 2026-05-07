Los veedores designados por el Gobierno no pudieron entrar a la AFA y dejaron un cuestionario en la puerta

Los veedores designados por el Ministerio de Justicia en la AFA no pudieron ingresar como estaba previsto a las sedes de la Asociación del Fútbol Argentino para determinar si existieron irregularidades en sus balances contables. En su lugar, dejaron un cuestionario debajo de la puerta de la sede de Viamonte y se dirigieron a la sede de la Superliga, también alcanzada por la intervención.

La visita de los veedores estaba pautada para las 13 en el contexto de una denuncia de la Inspección General de Justicia por supuestas fallas de la casa madre del fútbol argentino a la hora de explicar US$450 millones de sus balances en los últimos ocho años.

La orden del Ministerio de Justicia a los veedores era llevar un pedido formal de acceso a la documentación social y contable de la sociedad para determinar si existen irregularidades en sus cuentas.

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Sin embargo, cuando los técnicos llegaron a la sede de la AFA de Viamonte 1366 se encontraron con las puertas cerradas y un cartel que rezaba: “Cerrado, dirigirse a Mercedes 1300, Pilar”.

Puertas cerradas y un cartel: la reacción de los veedores

Se trata del domicilio al que el organismo que conduce Claudio Tapia intentó trasladar sus oficinas, una maniobra que fue rechazada por la IGJ tras verificarse que en el predio no existían instalaciones ni funcionaba la administración de la entidad.

Para las autoridades del Gobierno, la mudanza a la provincia de Buenos Aires correspondía a un intento para esquivar el control de la Inspección General de Justicia, que abarca a los organismos radicados en CABA.

En ese contexto, los veedores se limitaron a dejar debajo de la puerta un cuestionario de 4 páginas para entregar a las autoridades de la AFA. Consultados por TN, los profesionales técnicos aseguraron que elevarán un informe al Ministerio de Justicia y que este decidirá cómo proceder. “Las irregularidades están por verse, no se saben”, agregaron.

Las irregularidades bajo la lupa del Gobierno

De acuerdo a la denuncia de la IGJ, la asociación que conduce Claudio Tapia falló en presentar en tiempo y forma la documentación aclaratoria de los estados contables cerrados a mediados del año pasado.

A eso se suma la creación de la universidad dependiente de la AFA que nunca fue registrada, el intento de mudanza a la provincia de Buenos Aires y las relaciones comerciales del organismo con empresas hoy bajo investigación por presunto desvío de fondos y lavado de dinero como TourProdEnter y SurFinanzas.

En ese escenario, los veedores designados por decreto por el ministro Juan Bautista Mahiques tienen la indicación de acceder a balances, registros administrativos y acuerdos comerciales de la AFA, con el fin de armar un informe sobre el manejo institucional y económico del organismo.

Sin embargo, con el inicio de la intervención frustrado, ahora corresponde al ministro Juan Bautista Mahiques decidir cuáles serán los pasos a seguir. Según el plan de trabajo dispuesto por la cartera, en caso de que AFA no preste colaboración “se evaluarán medidas compulsorias para acceder a la información”. (TN)