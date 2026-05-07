Olimpo pierde a Braian Guille por unas semanas

Con hielo, Braian Guille tras salir reemplazado el domingo en El Fortín. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Olimpo pierde por lesión a una de sus figuras, Braian Guille, en la previa a la octava fecha de la Zona 4 del Torneo Federal A.

En las últimas horas se confirmó que el atacante aurinegro sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y ya se encuentra en proceso de recuperación, luego de salir reemplazado el último domingo en el clásico (fotos), cuando se aplicó hielo en la zona.

Esta dolencia lo tendrá afuera de las canchas por algunas semanas, por lo que se ausentará en los próximos juegos del equipo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En ese sentido, el equipo bahiense tendrá la siguiente seguidilla en las próximas semanas: Germinal (en el Carminatti), Santamarina (en Tandil) y Alvarado (en Mar del Plata).

Previamente, Guille también se ausentó en el duelo ante Kimberley, por una lesión muscular grado 1 en el aductor derecho.

Aquella tarde, Olimpo se impuso en Mar del Plata por 1 a 0, con gol de Cristian Ibarra, quien ocupó su lugar y quien también lo reemplazó el pasado domingo ante Villa Mitre.

*Lo que viene

Olimpo recibirá el domingo a Germinal de Rawson, por la octava fecha de la competencia.

El encuentro comenzará a las 15.30 en el Roberto Carminatti y será dirigido por Diego Novelli Sanz.

Villa Mitre, en tanto, visitará Brown de Puerto Madryn.

El juego en el Raúl Conti iniciará a las 15 y el árbitro principal será Leandro Sosa Abrile.