Una experiencia para cantar, jugar y compartir en familia

PIM PAU, el fenómeno infantil que conquista Latinoamérica, llega a Bahía con una propuesta que combina música, juego y movimiento para disfrutar en familia.

Lejos de los espectáculos infantiles tradicionales cargados de pantallas y estímulos excesivos, el trio apuesta por la interacción real, el cuerpo en movimiento y la creatividad compartida entre chicos y grandes. Con canciones, humor y dinámicas participativas, el grupo transforma cada función en una experiencia lúdica donde la música se convierte en juego y el escenario en un espacio de encuentro.

Integrado por Cássio Carvalho, Eva Harvez y Lucho Milocco, el proyecto se consolidó como uno de los más importantes de Latinoamérica en contenidos para las infancias. Sus videos superan cientos de millones de reproducciones y sus espectáculos recorren teatros y festivales de distintos países convocando a miles de familias.

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El show promete ser una de las propuestas familiares destacadas del año y las entradas ya se encuentran disponibles a través de TicketBahía.com