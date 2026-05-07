Se filtró: Oscar Piastri es el apuntado por Red Bull para reemplazar a Max Verstappen

Red Bull parece haber elaborado su "plan B" ideal en caso de que Max Verstappen tome la drástica decisión de retirarse de la Fórmula 1 al final de esta temporada, debido a su creciente frustración por el estado actual de la categoría.

La campaña 2026 apenas transita la cuarta carrera y los rumores ya están en marcha, luego de disputarse el Gran Premio de Miami el fin de semana pasado. A propósito, recordamos que la próxima carrera del calendario, con Franco Colapinto buscando ratificar su buen momento en Alpine, se llevará a cabo el domingo 24 en Canadá.

Según los rumores de los que se hizo eco hoy toda la prensa internacional, tras el GP de Miami, la escudería de origen austríaco habría sondeado a Oscar Piastri, quien pasó a ser el segundo piloto de McLaren, opacado por el ascenso de su compañero de equipo Lando Norris.

Vertappen se mostró muy crítico con las nuevas reglas de la Fórmula 1, comparando el deporte en su formato actual con la Fórmula E "con esteroides". Inclusive insinuó que esto podría llevarlo a retirarse.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Aunque parece que su retiro no llegará en un futuro próximo, se informó que Red Bull ya se está preparando para la posible marcha del neerlandés y el eventual reemplazo sería el australiano. Así lo informó la web "Motorsport ", citando como responsables de esta decisión al director del equipo -Laurent Mekies- y el jefe de automovilismo de Red Bull (Oliver Mintzlaff).

Dado que el futuro de Verstappen en la Fórmula 1 es tema de debate constante, se cree que RB quiere estar preparado para actuar con rapidez en favor de Piastri si su tetracampeón mundial decide retirarse. El australiano aspiraba al título mundial 2025 y, ante el ascenso de Norris promovido por McLaren, su nombre hoy es posible en cualquiera de las mejores escuderías. ¿Y Ferrari...?