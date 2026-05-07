Mastantuono quedó en el centro del escándalo que sacude a Real Madrid

El Real Madrid llega al Clásico del domingo ante el Barcelona con el vestuario diezmado. Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni protagonizaron un violento altercado durante el entrenamiento en Valdebebas que comenzó con una entrada fuerte durante un ejercicio y escaló hasta empujones y una discusión que continuó puertas adentro.

Sin embargo, no es un hecho aislado: días antes, Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras ya habían tenido otro encontronazo. Y, según informó el diario español "Marca", hay hasta seis jugadores del plantel que no le dirigen la palabra al entrenador Álvaro Arbeloa, mientras el equipo acumula una temporada sin títulos y ya sin opciones matemáticas en La Liga.

El clima dentro del grupo va mucho más allá de los roces puntuales. El vestuario blanco está dividido en facciones y varios futbolistas han interrumpido toda comunicación personal entre sí. La relación con Arbeloa es otro frente abierto, ya que la falta de diálogo de buena parte del plantel con el técnico complica la operatividad táctica en el tramo final de una temporada que ya está perdida en términos de títulos.

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El periodista español Miguel Serrano aportó más detalles sobre el estado del grupo y el choque entre veteranos y jóvenes. Según su relato, Carvajal "no ha tenido el control del vestuario, ha sido un mal capitán y un mal suplente". Por su parte, Alaba "ha ido a su bola, como muchos de las estrellas." Y Valverde, siendo segundo capitán, "estuvo más pendiente de echarle pulsos al entrenador y ganar adeptos que de proteger y enseñar a los jugadores."

El caso del joven argentino Franco Mastantuono también salió a la luz en este contexto. Según el mismo relato, el juvenil llegaba primero al predio y ocupaba la camilla de los fisioterapeutas, pasando por alto la ley no escrita del vestuario que da prioridad a los veteranos. Mastantuono se quejó ante Xabi Alonso por esa dinámica, un episodio que alimentó las tensiones entre las distintas generaciones del plantel.