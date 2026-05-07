Se viene una intensa jornada para los argentinos en el Masters de Roma

Los tenistas argentinos Román Burruchaga, Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Mariano Navone debutarán este jueves en el Masters de Roma cuando disputen sus respectivos partidos correspondientes a la primera ronda.

El primero de ellos en salir a la cancha será Burruchaga, quien tendrá un interesante cruce con el local Mattia Bellucci.

Burruchaga llega a este torneo en un gran momento, ya que viene de alcanzar su primera final en el ATP 250 de Houston, mientras que en el Challenger de Cagliari alcanzó las semifinales.

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Luego será el turno de Cerúndolo y Tirante, quienes tienen programados sus partidos para no antes de las 10:35 de la mañana.

Cerúndolo se enfrentará con el chileno Christian Garín, un jugador de una enorme categoría que supo ser top 20, aunque ahora está lejos del mejor nivel que llegó a demostrar.

Tirante, por su parte, viene de alcanzar la tercera ronda en el Masters de Madrid y quiere seguir con sus buenas actuaciones en este tipo de torneos cuando se mida con el italiano Gianluca Cadenasso.

Finalmente, no antes de las 11:45, Navone, quien comenzó a acercarse a su mejor nivel en los últimos meses, tendrá un complicadísimo cruce con el canadiense Denis Shapovalov.

La actividad para los argentinos en el Masters de Roma comenzó este miércoles, en la que fue una complicada jornada donde solo Sebastián Báez pudo meterse en la segunda ronda. (NA).