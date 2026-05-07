La Orquesta Sinfónica presenta un repertorio de célebres compositores

El programa que presentará la Sinfónica reúne obras de gran riqueza musical con obras de Maurice Ravel, Manuel de Falla, Modest Mussorgsky y Pyotr Ilich Tchaikovsky.

Será mañana, viernes 8 de mayo, a las 20:00 en el Gran Plaza Teatro (Alsina 170). Esta actividad forma parte de la agenda del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Bajo la dirección del maestro titular Luis Belforte, la sinfónica interpretará “Pavana para una infanta difunta” de Maurice Ravel, la Suite de “El amor brujo” de Manuel de Falla, “Una noche en el Monte Calvo” de Modest Mussorgsky y la “Marcha eslava” de Pyotr Ilich Tchaikovsky.

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La “Pavana para una infanta difunta” de Ravel abre el programa con un clima nostálgico y elegante. La Suite de El amor brujo de Falla aporta energía y color, con la célebre “Danza ritual del fuego” como momento destacado. Con Una noche en Monte Calvo, Mussorgsky presenta un paisaje sonoro oscuro y poderoso. Finalmente, la “Marcha eslava” de Tchaikovsky cierra el concierto con fuerza épica y un espíritu vibrante.

Las entradas podrán adquirirse en boletería (de lunes a sábado de 17:00 a 20:00). Descuentos para jubilados y estudiantes, únicamente por boletería.