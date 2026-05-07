Ciclogénesis en la zona: descartan “olas de 8 metros”

Con la ciclogénesis ganando lugar en diversos portales noticiosos, sobre todo en la Capital Federal, el temor de que en nuestra región el fenómeno pueda provocar inconvenientes en la zona costera entre Patagones y Tres Arroyos, pasando por Bahía Blanca, generó nuevamente preocupación e incertidumbre en las poblaciones del Sudoeste Bonaerense.

Las consecuencias que podría tener para nuestra zona se hicieron virales hace algunas horas, con un audio que habla de una tormenta de grandes dimensiones que golpearía la costa bonaerense y olas que podrían alcanzar los 7 metros de altura. Más allá del temor generalizado que origina este tipo de información, desde distintos entes e instituciones se fueron poniendo paños fríos a la situación, aclarando que, más allá del alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, si bien se esperan fuertes vientos para los próximos días, en ningún caso representarían un peligro para la vida humana.

"Descartamos olas de 8 metros de altura", señalaron a La Nueva. desde la comuna montehermoseña, aunque sí reconocieron que el fenómeno pueda provocar algunos destrozos en la zona de playa y costanera.

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En ese sentido, se desmintió lo que señalaba el audio viral y se aclaró que en el balneario se esperan olas que podrían alcanzar los 3 metros de altura, aunque —aclararon— estas se darían más sobre el este bonaerense, particularmente en la costa de Mar del Plata y Necochea. Esta declaración se condice con lo que se señala desde ámbitos vinculados a la navegación, desde donde más temprano se había aclarado que las mayores complicaciones se darían desde Claromecó hacia el noreste, mientras que entre ese balneario y Patagones —Bahía Blanca incluida— los problemas no serían tan importantes por la protección que ofrecería el continente ante los vientos del sur y sudoeste.

Además, también se había explicado que las condiciones más extremas no ocurrirían en la costa, sino mar adentro.

Particularmente, desde el Servicio de Hidrografía Naval se informó en la tarde del jueves que se prevé una crecida significativa del nivel del mar para el viernes 8, con valores de entre 0,70 metros y 1,80 metros por encima de los niveles tabulados, y un pico previsto de 6,05 metros sobre las 22 en Puerto Belgrano. Esto, se aclara, no significa que se den olas de 6 metros de altura.

"Se esperan condiciones severas en la ría de Bahía Blanca; en el tramo costero comprendido entre Monte Hermoso y Necochea y, en menor medida, desde Necochea hasta San Clemente del Tuyú", se indicó a través de un comunicado.

Por su parte, con la actualización de media tarde del SMN, se emitió un alerta naranja por fuertes vientos para la zona de costa que va desde la Península de Valdés, en Chubut, hasta General Alvarado, en la provincia de Buenos Aires. Particularmente, en nuestra región comprende la orilla de los municipios de Patagones, Villarino, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso y Tres Arroyos.

Según se indicó, entre el mediodía y la medianoche del viernes, la costa del Sudoeste "será afectada por intensos vientos del sudoeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h".

Además, toda nuestra zona se mantiene en alerta amarilla por fuertes vientos del sur y sudoeste hasta el mediodía del sábado, "con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h".

Desde Monte Hermoso, una de las localidades que se verán afectadas por el fenómeno, reconocieron que "el mar va a estar cargado con mucha energía y fuerza". Incluso, deslizaron la posibilidad de que debido al viento del sur-sudoeste "no pueda bajar tanto la marea y se junten las pleamares sobre las 22 —del viernes— y eso afecte un poco el frente costero".

"Descartamos de plano olas de 8 metros —se advirtió nuevamente—. Podrá haber algunas de 3 metros, pero en la zona de Mar del Plata, básicamente".

De qué se trata

La ciclogénesis es un proceso atmosférico que implica la formación y profundización de un sistema de baja presión, conocido como ciclón extratropical. Este evento genera vientos persistentes —con ráfagas superiores a 100 km/h en zonas costeras— y olas que pueden alcanzar alturas extremas de hasta 12 metros mar adentro.

Este fenómeno, que suele presentarse entre el otoño y la primavera en las latitudes medias argentinas, provoca gran inestabilidad atmosférica, desarrollo de nubosidad, lluvias intensas y vientos fuertes. Este proceso es responsable de muchos temporales durante el otoño e invierno, aunque la magnitud de cada evento puede variar considerablemente.

En ese sentido, se aclara que no se trata de un fenómeno aislado, sino un ciclo de nacimiento y fortalecimiento de un ciclón, que puede interactuar con otros centros de baja presión y potenciar sus efectos. (La Nueva. y Agencia Monte Hermoso)