Dos heridos por un choque en cercanías de Coronel Dorrego

Dos personas resultaron lesionadas anoche en un choque entre un auto y un colectivo de larga distancia en cercanías de Coronel Dorrego.

El hecho se produjo minutos antes de las 22, en el kilómetro 548 de la ruta nacional 3, donde colisionó un Peugeot 208, guiado por Rudi Cisterna (81), a quien acompañaba Celestina D`Anunzio (80), y un micro de la empresa Vía TAC, que era conducido por Jorge Aníbal Pereyra y en el que viajaban 11 pasajeros que resultaron ilesos.

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Producto del impacto los dos ocupantes del rodado menor resultaron con traumatismos y fueron derivados al Hospital Municipal dorreguense.

En el lugar trabajó personal policial y bomberos voluntarios. (FM Manantial)