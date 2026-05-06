Carmen de Patagones: un incendio provocó serios daños en una vivienda

Dos dotaciones de bomberos del cuartel maragato trabajaron para sofocar un incendio desatado en una habitación de una finca de la calle Fournier al 200, del barrio Villa Linch, de Carmen de Patagones.

El comandante Juan Carlos Macri, Jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Carmen de Patagones, le contó a La Nueva., que sobre las 16.45 de este miércoles se recibió un alerta respecto del principio de incendio de la citada vivienda.

“Rápidamente se procedió a la alarma general y, al constituirse en el lugar la primera dotación, manifiesta un incendio generalizado. Por tal motivo, a requerimiento de la primera dotación sale una segunda, que en conjunto para sofocar el incendio que provoco serios daños en ese espacio y en la estructura, evitando que el fuego se propagara a otros sectores de la casa”, comentó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el lugar colaboraron también personal de Salud, de Servicios Urbanos, Policía Comunal, Tránsito y Defensa Civil. (Agencia Carmen de Patagones)