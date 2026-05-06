Lionel Messi disfrutó con la presencia de Quico, del recordado "Chavo del 8"

Un encuentro entre dos grandes se produjo esta tarde, cuando Lionel Messi y Carlos "Quico" Villagrán, uno de los personajes más icónicos de El Chavo del 8, coincidieron en Miami.

Quico había sido testigo en el NU Stadium del clásico de la Florida entre el local, Inter Miami y Orlando City, que terminó con derrota de las Garzas por 4-3 tras adelantarse 3-0 en los primeros 33 minutos de juego en un partido válido por la Major League Soccer (MLS).

"Estoy honrado de tu presencia, te voy a defender toda la vida, no me he perdido nada de lo que te ha pasado, te veo, te repito y no puedo creer estar frente a ti", le dijo Villagrán a Messi después de darle un beso y un abrazo. Además, le hizo la voz de su famoso personaje en el Chavo del 8, lo que provocó la risa del futbolista argentino.

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"El día más feliz", escribió en otra publicación Villagrán, que pudo compartir este inolvidable momento junto a su pareja.

Inter Miami destacó su presencia en redes sociales y lo hizo posar con una camiseta del club.

“Un personaje que marcó generaciones. El icónico Quico de El Chavo del 8 también nos visitó”, escribió la cuenta oficial del Inter en Instagram, luego de que también había publicado la asistencia del actor Terry Crews, reconocido por su papel en “¿Y dónde están las rubias?”.

Después, Carlos Villagrán dejó constancia sobre lo que representa Messi en su vida: “Me siento afortunado. Los años se te echan encima como cuando jugabas fútbol, como cuando eres compañero de alguien, como cuando vienes a ver Messi, que es mi ídolo, le tengo que tocar la puerta y decirle: ‘No me voy a morir sin darte la mano‘”.