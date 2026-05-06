Video de abuso sexual infantil: allanan una vivienda en Tornquist

Por orden del Juzgado de Garantías N° 3, se realizó hoy en Tornquist un allanamiento, con secuestro de material probatorio, en el marco de una causa por una producción de material de abuso sexual infantil.

El operativo fue coordinado por el fiscal Rodolfo De Lucia, titular de la UFIJ N° 20 y se realizó en una vivienda de Italia al 700, en aquella localidad.

El expediente se inició en junio de 2024, tras recibirse un alerta de NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), en el cual se informaba que un usuario determinado compartió un video con contenido de explotación sexual infantil a través de la red social Facebook.

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En las imágenes se observa a una niña, menor de 13 años, siendo sometida por un adulto de sexo masculino, por lo que se activaron los dispositivos de alerta y se registró el incidente.

Esa información fue remitida a la fiscalía con jurisdicción en el lugar, para llevar a cabo las tareas investigativas.

Personal de Cibercrimen Región Interior Sur de la Policía secuestró en el citado domicilio dos teléfonos celulares que serán peritados. No hubo detenidos.