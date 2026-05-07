Escándalo en el Real Madrid: el parte médico de Valverde tras su pelea con Tchouaméni

El Real Madrid reveló el parte médico del mediocampista uruguayo Federico Valverde, quien tuvo que ser hospitalizado este jueves luego de una fuerte pelea con el francés Aurélien Tchouaméni.

Según el parte médico, Valverde fue diagnosticado con un traumatismo craneoencefálico.

"Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico", finaliza el informe.

De esta manera, el mediocampista uruguayo se perderá el clásico ante el Barcelona, que será este fin de semana y que podría ser traumático para el equipo de la capital española debido a que los "culés" podrían consagrarse campeones de LaLiga.

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El Real Madrid ya informó que abrirá un informe contra ambos jugadores luego de la escena que se vivió este jueves.