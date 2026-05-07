"No se permite sexo", una de las reglas internas de Zalgiris en el intento de acceder al Final Four

La participación de Zalgiris (Lituania) en cuartos de final de la Euroliga está acompañada de una serie de reglas a cumplir por sus jugadores, alguna curiosa por cierto, como "no se permite sexo".

Los lituanos descontaron (2-1) en la serie ante Fenerbahce, tras ganar 81 a 78.

Son 11 puntos a tener en cuenta y que, entiende la organización, importantes en este camino para llegar a la Final Four.

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Los mismos estaban detallados en una lámina pegada en el vestuario, incluyendo varias pautas vinculadas al descanso, la alimentación, la recuperación física y la preparación mental durante los playoffs.

También, la prohibición del alcohol, la necesidad de dormir entre 8 y 9 horas y la limitación de distracciones como redes sociales o trasnoches.

Ahora bien, el punto 11 es particular:

1) Priorizar el sueño: dormir entre 8 y 9 horas por noche.

2) Hidratación constante durante todo el día.

3) Alimentación equilibrada: proteínas, carbohidratos complejos y grasas saludables.

4) Incrementar carbohidratos 2 o 3 días antes de los partidos.

5) Recuperación diaria obligatoria.

6) Informar inmediatamente cualquier dolor o molestia.

7) Preparación mental y reducción de distracciones.

8) Cero alcohol y nada de trasnochar.

9) El equipo por encima de todo.

10) Mantener los hábitos habituales, pero con máxima intensidad.

11) No se permite sexo: únicamente “intervalos de 2 minutos / 1 minuto durante 5 repeticiones, sin fatiga adicional”.

(Fuente: La Nueva y basquetplus).