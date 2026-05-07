Cinco triunfos locales y Estrella que anotó de visitante, quedando como único escolta de Napostá

Santiago Quiroga con el balón, defendido por Genaro Groppa. Fotos: Emmanuel Briane y Andrea Castaño-la Nueva.

A pesar de la desapacible jornada y que obligó a un cambio de cancha, finalmente se pudo disputar esta noche la octava fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani", tras la cual se ratificó el liderazgo de Napostá, que ahora tiene a Estrella como único escolta.

Los de la Avenida superaron cómodamente a Olimpo, 88 a 61 (la diferencia más amplia que logró hasta ahora); Estrella fue el único ganador visitante y se mantiene como el equipo de mejor racha, al sumar la quinta victoria en fila, esta vez frente a Liniers, 77 a 66.

En un lote de cuatro equipos que quedaron en el tercer lugar, Pueyrredón se anotó un significativo triunfo ante Bahiense del Norte, por 66 a 62; Villa Mitre demostró que encontró el camino (cuatro triunfos consecutivos), al superar a Independiente, 90 a 74, mientras que Estudiantes, que debió mudar su localía a Independiente, derrotó a Leandro N. Alem, 86 a 77.

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En el restante encuentro de la jornada, Pacífico cortó la mala racha, imponiéndose ante Barrio Hospital, por 96 a 84.

Napostá 88, Olimpo 61

Napostá no le dio chances a Olimpo prácticamente desde el primer cuarto y lo venció en la avenida Alem por 90-74, para extender su liderazgo en el certamen, ahora con registro de 7 victorias y una derrota.

Buen inicio de los locales para escalar 11-4 en 4m30s con doble de Ramiro Heinrich y luego 18-11 con doble de Pedro Santiago. Ventajas que se acentuaron en el el segundo parcial, ya en la primera jugada con triple convertido por Lionel Alemañy para sacar 10 desventaja.

Fausto Depaoli ataca la defensa aurinegra.

En los minutos siguientes "Napo" comenzó a despegar con una ofensiva encabezada por Fausto Depaoli, que agregó puntos de Marcos Diel, Germán Andrés y de Santiago, para una máxima de 39-21 en el minuto 16. Justamente, al cabo del primer tiempo Depaoli (10 tantos) y Diel (9) fueron las principales vías de gol del dueño de casa, en un ataque que tuvo 11 asistencias.

Intentando hacer pie, Tomás Del Sol sale de contra ante Depaoli.

Enfrente Tomás Del Sol encabezó el goleo (13 unidades) en unos primeros 20 minutos de bajos porcentajes para la visita, con 43% de efectividad en dobles y 1-9 en triples.

Marcos Diel le juega por abajo a Michelli.

Si bien Napostá bajó el goleo en el tercero (metió 17 puntos), controló las acciones con buena ventaja hasta el final y cuota de puntos de Ramiro Heinrich.

Napostá (88): F. Depaoli (12), V. Carrizo (5), L. Alemañy (8), M. Diel (19), R. Heinrich (16), fi; P. Santiago (7), G. Andrés (7), N. Guerrero (2), F. Germain (9), G. D’Annunzio (2), S. Barga (1) y T. Solís. DT: Fabricio Piccinini.

Olimpo (61): T. Del Sol (23), F. Michelli (13), A. Marino, S. Kucan (5), A. Bodach (6), fi; G. Marizcurrena (6), M. Hait (8), M. Risacher, L. Mattioli y G. Basaul. DT: Ezequiel Zani.

Cuartos: Napostá, 22-15; 47-30 y 64-40.

Árbitros: Sebastián Giannino, Joaquín Irrazábal y Leonardo Bressan.

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Liniers 66, Estrella 77

Estrella ratificó su excelente momento y metió la quinta victoria en fila, esta vez ante Liniers, como visitante, 77 a 66.

En el partido anterior frente a Estudiantes también anotó 77 (y el albo le convirtió 63). Mientras que en dos de las otras tres victorias, recibió apenas 61 (por parte de Olimpo) y 67 (Bahiense).

Fausto Herrera se pega a Agustín Dottori.

Está claro que los triunfos viene construyéndolos desde atrás, y en este rubro hoy fue sumamente valioso el trabajo de Fausto Herrera con Agustín Dottori, el jugador más determinante en la ofensiva del Chivo.

Herrera, además, anotó 15 puntos (3-3 en triples, uno clave restando 2 minutos, 1-4 en dobles y 4-4 en libres), además de bajar 5 rebotes y dar 3 asistencias.

Carlos Balmaceda volvió a dominar. Torres lo sufre.

Otro sumamente positivo resultó Carlos Balmaceda, aportando 22 unidades (1-3 en t3, 8-11 en t2 y 3-3 en t1), más 10 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos.

Mientras que en este tridente determinante del auriazul, Santiago Quiroga sumó 17 puntos (2-9 en triples, 1-2 en dobles y 9-10 en libres).

Previo al inicio, el plantel del barrio San Martín mostró una bandera con la leyenda "Fuerza Raúl", dedicada al histórico dirigente Raúl Ramello, quien se recupera de un inconveniente de salud.

El plantel de Estrella y su buena energía para Ramello.

Respecto del Chivo, Gastón Torres metió 9 puntos (7-10 en libres) y bajó 5 rebotes.

Liniers (66): T. Sabatini (6), A. Dottori (5), G. Groppa (9), N. Quiroga (7), G. Torres (9); J. Marinsalta (8), A. García (12) y N. Ramos (10). DT: Mauricio Vago.

Estrella (77): T. Peña (5), F. Herrera (15), S. Quiroga (17), B. Olivera (2), C. Balmaceda (22), fi; A. Pan (5), F. Macías (9) y G. Oyarzo (2). DT: Walter Romerniszyn.

Cuartos: Liniers, 15-24; 34-36 y 51-57.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sam Inglera y Joel Schernenco.

Cancha: Hernán Sagasti (Liniers).

Villa Mitre 90, Independiente 74

Villa Mitre sumó la cuarta victoria consecutiva y se prendió en la parte superior de las posiciones, tras una victoria contundente ante Independiente por 90-74 en su estadio.

Lo mejor de la ofensiva Tricolor estuvo en el segundo y tercer cuarto, lapsos en los que convirtió 26 puntos en cada caso... Sus pilares fueron Ignacio Alem (22 unidades) y Segundo Alimenti (18 puntos), complementados por Emiliano Sombra (13) y Franco Amigo (10 rebotes y 4 asistencias).

Ya en el cierre del 3C se registró una máxima de 71-48 con doble convertido por Manuel Iglesias, ante un Independiente que tuvo entre los mejores a Ignacio Formiga (26 tantos y 8 rebotes) y Alen Ríos (14 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias).

El Viola sumó la quinta derrota consecutiva.

Villa Mitre (90): S. Alimenti (18), L. Cavero (12), M. Iglesias (13), F. Amigo (2), E. Sombra (13), fi; I. Alem (22), E. Diez (2), L. Gómez Lepez (2), V. Perticarari (3), B. Iguacel y S. Basualdo (3). DT: Emiliano Menéndez.

Independiente (74): J.P. Morán (3), J. Ripoll (8), F. Bonino (11), I. Formiga (26), A. Ríos (14), fi; M. Schmir, F. Slonimsqui (3), B. Jiménez, M. Zonza (9), V. Gemetro y J. Sánchez. DT: Javier Musumeci.

Cuartos: Villa Mitre, 19-16; 45-29 y 71-48.

Árbitros: Sebastián Arcas, Horacio Sedán y Alberto Arlenghi.⁩

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Pueyrredón 66, Bahiense 62

A Pueyrredón le alcanzaron los 66 puntos (su segunda puntuación más baja) para ganarle a Bahiense, que convirtió 62, su marca más baja de la temporada.

Fue sumamente valiosa la victoria, porque igualó en la tabla a su rival y se quedó con la ventaja en caso de terminar en la misma línea.

Limpio arma el lanzamiento Damián Carci.

Los locales tuvieron a derecho a Damián Carci, goleador con 20 puntos (2-6 en t3, 2-6 en t2 y 10-11 en t1), más 5 asistencias y 4 rebotes.

Fernando Alfonso a pura potencia.

Otro que sumó llegando desde atrás fue Alejo Agulló, con 9 unidades, 6 recobres y 3 recuperos. Mientras que Francisco Ruiz anotó 5-5 en dobles, más 4 rebotes, a la vez que Nicolás Renzi colaboró con 7 rebotes y 5 asistencias.

Hollender choca con Renzi y Alfonso.

En la visita, que bajó un escalón en las posiciones, Tomás Bonivardo terminó con 16 puntos y Juan Pedro Hollender completó 11 puntos y 9 recobres.

Pueyrredón (66): F. Alfonso (11), D. Carci (20), N. Renzi (6), N. Dulsan (4), F. Ruiz (10), fi; A. Agulló (9), M. Echarri (6), L. Baeza y Gino Pisani. DT: Ariel Ugolini.

Bahiense del Norte (62): B. Lozano (6), G. Muzi (12), T. Bonivardo (16), E. Roberson, J.P. Hollender (11), fi; S. Luengo, A. Lamonega (11), L. Ruggiero (2), J.C. Hoya (4), T. Amatte y B. Castañares. DT: Alejandro Navallo.

Cuartos: Pueyrredón, 20-9; 30-24 y 46-38.

Árbitros: Mariano Enrique, Juan Agustín Matías y Mauro Guallan.

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Estudiantes 86, L.N. Alem 77

Estudiantes volvió a la victoria luego de dos derrotas en fila, superando a L.N. Alem, 86 a 77, en cancha de Independiente, donde hizo las veces de local, debido a que el Casanova tenía algunas goteras.

El albo tuvo como principal exponente a Jerónimo Mitoire, autor de 18 puntos (6-7 en dobles y 6-7 en libres), más 6 rebotes.

En el verdirrojo, Jean-Luc Wilson sobresalió con 33 puntos (4-10 en triples, 8-11 en dobles y 5-6 en libres), más 8 rebotes y 6 asistencias.

Estudiantes (86): S. Ruesga (10), O. Cancellarich (13), L. Delgado (6), J. Mitoire (18), A. González (4), fi; J. Rodríguez (10), J. García (14), J. Belleggia (10), S. Ranieri y F. Mazzello (1). DT: Facundo Sastre.

L.N. Alem (77): N. Amaya (9), P. Zapata (7), J. Wilson (33), L. Desbat (4), E. Ríos (4), fi; S. D'Annunzio (6), V. Scoppa (2), M. Such (12), T. Scolari y V. Di Chiara. DT: Hernán Jasen.

Cuartos: Estudiantes, 25-23; 43-33 y 64-57.

Árbitros: Néstor Schernenco, Marcelo Gordillo y Ariel Di Marco.

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

Pacífico 96, Barrio Hospital 84

Pacífico salió de perdedor con una victoria ante Barrio Hospital por 96 a 84, partido de goleo y efectividad importante en el ganador, que alcanzó 72% de efectividad en dobles, por ejemplo, y generó un desgaste que le permitió meter 23-33 en libres.

En tal sentido, Branco Salvatori aportó poco más de la mitad de las asistencias totales (8), mientras que Valentín Cortés (22 unidades, con 5-5 en dobles) y Santiago Loos (22 puntos, con 7-9 en dobles) encabezaron la anotación.

En cambio Barrio Hospital estuvo por debajo del 50% en dobles aunque se lució en la lucha por los rebotes, ganando el mano a mano a su rival por 39 capturas a 26. En ataque Francisco Anaya (13) y Joaquín Godio (13), las vías de gol principal.

El Verde cortó una racha de cuatro caídas en fila, mientras que "Barrio" volvió a sumar dos derrotas tras cada victoria.

Pacífico (96): B. Salvatori (9), T. Bruni (11), V. Cortés (22), S. Loos (22), J. Larrandart (9), fi; M. Genitti (13), F. Mattioli (8), Genaro Pisani, L. Guille, A. Anaya (2), P. Palacio y J. Koppel. DT: Mauro Richotti.

Barrio Hospital (84): L. Fortelli (11), J. Godio (13), T. Bussetti (8), F. Ferrari (8), J.L. Martínez (12), fi; N. Cámara (8), F. Anaya (13), A. Andreanelli (6), A. Arias (3) y S. Hamze (2). DT: Claudio Queti.

Cuartos: Pacífico, 17-16; 50-30 y 63-51.

Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Gabriel Jaramillo y Lucas Andrés.

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

La próxima

El miércoles comenzará la novena fecha con el adelanto Estrella-Pueyrredón (por streaming). Y el jueves se completará con Bahiense-Napostá, Estudiantes-Liniers, Olimpo-Villa Mitre, L.N. Alem-Barrio Hospital e Independiente-Pacífico.

Posiciones

Así se ubican:

1º) Napostá (7-1), 15 puntos

2º) Estrella (6-2), 14

3º) Bahiense (5-3), 13

3º) Pueyrredón (5-3), 13

3º) Estudiantes (5-3), 13

3º) Villa Mitre (5-3), 13

7º) Liniers (3-5), 11

7º) Olimpo (3-5), 11

7º) Pacífico (3-5), 11

10º) Independiente (2-6), 10

10º) L.N. Alem (2-6), 10

10º) Barrio Hospital (2-6), 10