Entre luces, césped y sueños: la transformación del fútbol formativo de Pacífico

El fútbol formativo de Pacífico atraviesa una etapa de crecimiento sostenido y uno de los protagonistas de ese proceso es Mauricio Muzi, entrenador de las categorías juveniles e integrante del proyecto que busca fortalecer tanto la infraestructura como el desarrollo deportivo de los chicos.

Muzi trabaja en el club desde 2023 y, actualmente, coordina las categorías 2008, 2009 y 2010, con alrededor de 60 futbolistas en juveniles.

Además, durante ese primer año también integró el cuerpo técnico de Primera División junto a Claudio Olea, donde cumplió funciones de ayudante de campo y videoanalista.

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“Pacífico es mi casa. Acá se trabaja tranquilo”, resumió Muzi, al describir el vínculo que mantiene con la institución, en su paso por El Diario Deportivo, programa que se emite por La Nueva Play, de lunes a viernes de 15 a 16.

En los últimos meses, el club avanzó con importantes mejoras en el predio formativo. Entre ellas aparecen la instalación de reflectores LED de última tecnología, la construcción de un gimnasio nuevo, la renovación de utilería y sistemas de seguridad, además de mejoras en vestuarios, baños y tribunas.

La iluminación fue uno de los proyectos más importantes, ya que permite entrenamientos nocturnos y también la disputa de partidos oficiales de inferiores.

“Entrenamos todos los días desde las 7 de la tarde y las luces eran fundamentales para poder trabajar”, explicó.

Las obras fueron impulsadas por la dirigencia encabezada por "Polo Sáez", presidente del club, junto a las distintas subcomisiones que tiene Pacífico para organizar sus disciplinas deportivas.

Además, la institución proyecta seguir creciendo con el cerramiento de otra de las canchas del predio y la colocación, en el corto plazo, de césped sintético en sectores destinados a escuelita y actividades recreativas.

“La idea es seguir creciendo y sumar sponsors. Si logramos más infraestructura, vamos a poder incorporar muchos más chicos”, sostuvo Muzi.

Pacífico participa actualmente en todas las categorías de la Liga del Sur y compite en la divisional B, donde este año intervienen 12 equipos.

El trabajo formativo también muestra resultados deportivos. Entre los futbolistas que pasaron por las manos de Muzi aparece Lionel Nardi (categoría 2007), hoy jugador de Sarmiento de Junín tras haber pasado por Olimpo.

A su vez, varios juveniles ya forman parte de Primera y Reserva del club, entre ellos Lautaro Sáez, Lisandro Muzzi, Ale Casabona, Uriel, Junior Molina y Santiago Lagerreire, entre otros

“Con los chicos tenemos una relación muy cercana. Me gusta mucho la formación de jugadores”, aseveró.