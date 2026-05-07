El pronóstico: así estará el tiempo este viernes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 8 de mayo en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 8 de mayo una jornada con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 10 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo será frío y ventoso, con ráfagas fuertes del sector sudoeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo se presentará frío y ventoso con chaparrones. El índice UV se prevé normal y la visibilidad seguirá buena.
La noche, en tanto, se prevé fría y ventosa, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 8 grados.