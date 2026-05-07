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El pronóstico: así estará el tiempo este viernes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 8 de mayo en Bahía Blanca.

Emmanuel Briane - La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 8 de mayo una jornada con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 10 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será frío y ventoso, con ráfagas fuertes del sector sudoeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo se presentará frío y ventoso con chaparrones. El índice UV se prevé normal y la visibilidad seguirá buena.

La noche, en tanto, se prevé fría y ventosa, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 8 grados.

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