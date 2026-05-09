Lautaro Martínez y todo el Inter campeón visitaron al Papa en Roma

Lautaro Martínez visitó al papa León XIV, junto a todo el equipo campeón de Inter, que hoy se presentó en Roma por la continuidad de la Serie A.

Aprovechando su visita a la capital italiana para medirse ante Lazio, el plantel neroazzurro fue recibido por Sumo Pontífice en una audiencia privada.

En ese sentido, el Papa dirigió un emotivo saludo a los nuevos campeones italianos: el Pontífice compartió la alegría del logro deportivo, haciendo hincapié en la invitación a no detenerse, sino a "reflexionar sobre la experiencia vivida", para transmitir especialmente a los jóvenes "un mensaje útil" para su crecimiento, explicaron desde la página oficial del club.

De la visita formaron parte presidente y director ejecutivo Giuseppe Marotta, el vicepresidente Javier Zanetti, los propietarios de Oaktree, la directiva, el entrenador, el equipo y todo el personal saludaron al Papa y recibieron su bendición.