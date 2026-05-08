El dólar oficial volvió a subir: ¿cuáles fueron los valores de cierre en Bahía?

El dólar oficial cerró la semana al alza este viernes, pero se mantuvo por debajo de los $1.400 por cuarta rueda al hilo y la brecha con el dólar contado con liquidación (CCL) ya alcanzó un 6,5%. En el correr de la semana, la oferta privada de divisas que volvió a imponerse y sostuvo la calma cambiaria durante los últimos días.

En Bahía Blanca, la divisa estadounidense cerró a 1.370,31 pesos para la compra (+$0,64) y 1.421,59 pesos para la venta (+$0,85), con una variación positiva de 0,06% (spread 51,28 pesos).

El dólar blue, en tanto, se mantuvo estable y cerró a 1.387 pesos para la compra y 1.414 pesos para la venta.

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En el segmento mayorista, en la city porteña, el tipo de cambio avanzó $2 y se ubicó a $1.398 para la venta. Así, la cotización se mantuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias -hoy en $1.717,98-, con una brecha del 22,9%.

Por su parte, los contratos de futuros operaron con subas generalizadas de hasta el 0,8% en lo tramos de 2026. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.412,5 para fines de mayo y en torno a $1.625, para el cierre de diciembre.

En el segmento minorista, el dólar permanece sin variantes a $1.420 para la venta, según la pizarra del Banco Nación (BNA). En este contexto, el dólar tarjeta se posicionó a $1.846.

Por su parte, de acuerdo revelamiento de entidades financieras del Banco Central (BCRA), el dólar se ubicó en un promedio ponderado de $1.418,34.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP opera a $1.430,20 y el contado con liquidación (CCL) a $1.485,66.

En el mercado informal, el dólar blue continuó a $1.400 para la venta, según un relevamiento en las cuevas de la city porteña.

En lo que respecta al riesgo país, el cierre este viernes fue de 513 puntos (-1,72%) respecto del anterior (522 puntos). (Con información de Ámbito).