Alerta naranja: el Municipio suspende todas las actividades a partir del mediodía

Debido al alerta naranja por fuertes vientos que rige a partir del mediodía, el intendente Federico Susbielles comunicó que se suspenden todas las actividades al aire libre y en espacios cerrados en Bahía Blanca.

Asimismo, convocó a las entidades educativas a que se sumen a esta decisión para "restringir la circulación".

Hasta el mediodía rige un alerta amarilla, de menor intensidad, mientras que el naranja fue establecido para la tarde y la noche, sobre todo por la intensidad del viento, ya que no se esperan lluvias que generen acumulados importantes.

Esta advertencia del Servicio Meteorológico abarca a toda la costa bonaerense y, según indicó Susbielles, se espera una suba extraordinaria de la marea, aunque aclaró que no está previsto que Bahía sea una de las zonas más afectadas.

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De acuerdo con las previsiones, el mayor impacto del fenómeno climático se daría en Mar del Plata y Necochea.

De todos modos, se dispuso un operativo con Puntos Seguros en sectores de la costa bahiense, de Ingeniero White y General Cerri. Esos espacios se encontrarán en el Boulevard Juan B Justo, barrio Saladero, Ferrowhite y el Hospital Cappelli (White), y en el Club Cerri.

Lo más preocupante podría darse en la próxima madrugada, ya que está prevista una pleamar a las 23 horas y debido a los vientos previos no habrá bajado suficiente el nivel del mar, por eso el avance nocturno se daría desde un punto alto.

De todos modos Susbielles remarcó: "No es una situación para que la gente se sienta alarmada, pero sí para tomar precauciones".

"Hay un fenómeno vinculado más a la subida del mar que a lo que va a ocurrir en el territorio. En esta línea, lo que debemos decir, en primer término, dentro de la franja costera que está en la Alerta, Bahía Blanca, no está en el foco de mayor impacto. Otro tema importante para que tengamos en cuenta es que nuestra costa está protegida, es un estuario, con lo cual, no hay fenómenos de impacto directo como se dan en localidades como Mar del Plata, Necochea, Claromecó, parte de Tres Arroyos, Monte Hermoso, por este motivo lo que nosotros estamos previendo y prestando atención es a la pleamar nocturna que va a ser sobre las 23 horas y que podría tener una crecida de 2 metros por sobre lo normal". indicó el intendente.

Este fenómeno de crecida será de unos seis metros, dos más de lo normal, por lo tanto ser realzarán operativos con las fuerzas de seguridad y se asistencia social para prevenir cualquier tipo de inconveniente generado por esta situación.