Tiros en el barrio Noroeste: sigue grave el menor de 14 años herido

Los menores aprehendidos ya recuperaron la libertad por disposición judicial.

Mientras los cuatro menores aprehendidos por el violento incidente armado registrado anoche en el barrio Noroeste ya recuperaron la libertad, el chico de 14 años que fue baleado en la cabeza sigue internado en grave estado.

El joven herido es asistido en el área de terapia intensiva del hospital Municipal, adonde fue trasladado de emergencia, después de las 20 de ayer, por su propia madre en un vehículo particular.

"El paciente de 14 años fue ingresado al servicio de emergencia por familiares, luego de haber sufrido un traumatismo de cráneo con mecanismo incierto. Ingresa vigil", explicó una fuente del centro asistencial.

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"Se le realizó una tomografia y se observó un orificio de entrada y un cuerpo extraño con destellos metalicos dispersos. Ingresa al quirófano, donde se le realizó una craniectomía (extracción de una porción del cráneo para aliviar la alta presión intracraneal) fronto parieto temporal derecha, y actualmente permanece en terapia intensiva", agregó.

En el marco de la investigación del hecho, la Policía, según se informó, pudo secuestrar en el nosocomio el plomo deformado (que le extrajeron al joven en la operación), así como los restos óseos, que son compatibles con el ataque armado.

Por otra parte, la Justicia del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispuso, sobre las 4 de hoy, la libertad de cuatro menores -tres de 15 años y uno de 17- que habían sido aprehendidos preventivamente por la fuerza en la vivienda de Patricios al 2.149, donde supuestamente se produjo el ataque.

Los cuatro fueron entregados a sus respectivos responsables y/o progenitores.

A los tiros

Todo comenzó poco antes de las 20, cuando el joven de 14 años fue trasladado al hospital tras ser herido.

Al intervenir la Policía, pudieron establecer que el incidente se había registrado en el citado domicilio y cuando llegaron los primeros uniformados fueron recibidos a los tiros.

"Los policías lograron cubrirse, se identificaron como tales y no respondieron los disparos por ignorar quiénes estaban dentro de la casa", explicó un vocero de la investigación.

En esas circunstancias, y tras una persuación verbal, pudieron ingresar y reducir a los 4 menores ya liberados y secuestrar dos armas de fuego y cocaína y marihuana fraccionada.

Es materia de investigación determinar cómo se originó el incidente, aunque no se descarta que tenga relación con el consumo y/o la venta de drogas.