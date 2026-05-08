Antes de venir a Bahía, Germinal conoció la decisión del Tribunal por el partido suspendido ante Alvarado

Se conoció la resolución del Tribunal de Disciplina del Interior tras la suspensión del partido entre Germinal (próximo rival de Olimpo) y Alvarado del último domingo, encuentro que fue terminado segundos antes del final por el árbitro Fernando Marcos.

Según lo expuesto por el juez puntaltense, dio por concluído el encuentro del último domingo por lanzamiento de pirotecnia dentro del campo de juego y, según detalla el informe, su asistente numero 1 (la terna la completaban los bahienses Emiliano Bustos y Felipe Zonco) le comunicó "que en el tejido perimetral posterior a los bancos había un agente externo (parcialidad) con medio cuerpo dentro del campo, luego de haber roto el tejido perimetral para introducir otra caja de gran tamaño con pirotecnia. Es por ello que detengo el juego a falta de menos de un minuto de cumplirse el tiempo reglamentario y lo doy por suspendido, entendiendo que era imposible continuar…”.

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Luego de esto y de los descargos pertinentes, la decisión del Tribunal fue dar por finalizado el partido y confirmar la victoria para el equipo local, manteniéndose el 1 a 0 (gol de Gerónimo Núñez) para el local.

No obstante, el club chubutense recibió una sanción económica con una multa de cien entradas por tres fechas (entre 6 y 8 millones de pesos).

Además, los jugadores de Germinal Ignacio Terán y Federico Cárcamo, expulsados ese día, recibieron una fecha de suspensión y no podrán estar el domingo ante Olimpo en el Roberto Carminatti. También recibió una fecha el defensor de Alvarado Tomás Fernández.

Mientras que el entrenador del equipo marplatense, Pablo Martel, recibió dos fechas de suspensión.

*Posiciones

Tras esta resolución y antes del inicio de la octava fecha, la tabla de posiciones de la Zona 4 se encuentra de la siguiente manera:

1°) Olimpo, 16 puntos; 2°) Kimberley, 10; 3°) Germinal, Sol de Mayo y Alvarado, 9; 6°) Santamarina, 7; 7°) Villa Mitre, 6; 8°) Círculo Deportivo, 4; 9°) Brown de Madryn, 2.

*Lo que viene

Olimpo recibirá el domingo a Germinal de Rawson, por la octava fecha de la competencia.

El encuentro comenzará a las 15.30 en el Roberto Carminatti y será dirigido por Diego Novelli Sanz.

Villa Mitre, en tanto, visitará Brown de Puerto Madryn.

El juego en el Raúl Conti iniciará a las 15 y el árbitro principal será Leandro Sosa Abrile.

Además, en Viedma, Sol de Mayo recibirá a Círculo Deportivo con arbitraje de Leandro Hartfiel.

Mientras que en Mar del Plata, Alvarado esperará por Santamarina. Dirigirá Fernando Rekers.

Libre tendrá Kimberley.