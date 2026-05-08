Los Polvorines: asesinaron a una mujer cuando intentó defender a su hija de un abuso sexual

Una mujer fue asesinada en la localidad bonaerense de Los Polvorines luego de intentar defender a su hija, de 9 años, de un presunto intento de abuso sexual cometido por un vecino, quien permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves en una vivienda del partido de Malvinas Argentinas y generó conmoción entre los vecinos de la zona por la violencia del ataque y las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Como indica la reconstrucción inicial de los investigadores, el acusado, identificado como Esteban Lorenzo Amarilla de 26 años, habría intentado abusar de la menor y, en medio de esa situación, la madre intervino para protegerla. Fue entonces cuando el agresor atacó brutalmente a la mujer y la asesinó. De acuerdo con los primeros datos de la causa, el sospechoso sería una persona conocida por la familia y residiría en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el crimen.

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Tras el ataque el hombre escapó, mientras que la menor logró escapar y posteriormente brindó un testimonio clave para los investigadores. En su declaración, relató parte de lo sucedido durante la secuencia que terminó con el asesinato de su madre.

“Me tapó la boca para que no gritara”, fue una de las frases que trascendió del desgarrador relato de la nena ante los investigadores, como trascendió en las últimas horas.

Además, la menor habría contado que logró huir del lugar luego del ataque y pedir ayuda, a la vez que su madre, Yolanda Raquel Cáceres, permanecía gravemente herida dentro de la vivienda con un corte en el cuello y lastimaduras en la cabeza, producto de las dos puñaladas por parte del agresor.

Por último, la causa quedó en manos de la Justicia bonaerense, que investiga el crimen como un femicidio en contexto de violencia sexual y avanza con distintas medidas para dar con el sospechoso. (NA)