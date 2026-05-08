Monti: “Nos queremos consolidar en el grupo de los de arriba”

El mediocampista puanense Massimo Monti venía seco. Pero el último fin de semana se despachó con un doblete para el éxito de Liniers ante San Francisco 2 a 0 que le dio al chivo la posibilidad de meterse entre los cuatro.

El volante zurdo hizo un gol mejor que otro. El primero con un zurdazo colosal desde media distancia y el segundo entrando de derecha hacia adentro con varios rivales por el camino y y una mejor definición.

“Después de verlos mucho, creo que me quedo con el segundo. Ya los chicos me venían gastando que no venía convirtiendo, así que ahora estoy un poco más liberado”, contó el de Puan.

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--Volviste a convertir, lo que no es poco.

--La verdad que me vienen muy bien. Aparecieron medio de la nada, je, je; pero estoy más que contento. Y la mayoría de los goles son de adentro del área o de cabeza; no soy de patear de lejos.

--Era casi una obligación ganar. ¿O no?

--Yyy… Teníamos que ganar porque sabíamos que nos metíamos entre los cuatro de arriba. Jugamos con los resultados puestos de la fecha y apuntábamos a quedarnos con los tres puntos para avanzar en la tabla.

--¿En qué aspectos del juego tienen que elevar más la vara?

--Hablamos mucho de mejorar el tema del juego. Estamos bien organizados, físicamente estamos bien, pero nos cuesta esa faceta. Tenemos que seguir creciendo en cuanto al funcionamiento del equipo.

--En contrapartida, recibieron pocos goles hasta acá.

--Es verdad. Nos llegan poco; eso está muy bueno. El equipo está muy ordenado y es difícil que nos conviertan.

“Igualmente, los partidos ante Libertad y Huracán los perdimos por detalles y también es algo a corregir de cara a la segunda ronda”, agregó.

--Imagino que aspiran a meterse en playoffs.

--Sin dudas. Tuvimos altas y bajas, pero estamos entre los cuatro. Le apuntamos a terminar entre los cuatro primeros y este fin de semana tenemos un partido muy importante porque con Villa Mitre estamos muy juntos.

“Nos queremos consolidar en el grupo de los de arriba y mantenernos en la segunda rueda”, amplió Massimo.

--Con todos los vaivenes que tuvieron, ¿se imaginaban estar peleando entre los de arriba?

--Pasa que hay muchos chicos del club que entienden dónde están y eso ayudó mucho. Piqui (Ribes) y Jony (Romero) llegaron con tiempo, venimos trabajando muy bien y creo que se está viendo reflejado en los partidos. Además, la mentalidad de los chicos es muy positiva y por eso estamos en la pelea.

--También es positivo que se levantaron rápido de algunos cachetazos.

--La verdad que sí. Veníamos de dos derrotas y un empate contra Sporting, donde nos costó mucho llegar al arco, pero lo revertimos el último fin de semana.

--¿Por qué seguiste en Liniers?

--Porque me siento muy cómodo en el club y me hicieron sentir muy bien desde el momento en que llegué. Le agarré cariño y elegí quedarme.

“Se fueron muchos jugadores de experiencia; hoy somos muchos pibes, a varios nos tocó tener otro rol y estamos haciendo las cosas lo mejor posible”, agregó.

--¿Tenés ganas de alguna revancha en otro nivel?

--Ojalá que se. ¿Cómo no lo voy a tener en la cabeza? Pero ahora estoy pensando en Liniers. Ya se verá en su momento.

“Creo que vengo haciendo buenos campeonatos desde que llegué a la Liga del Sur”, agregó el zurdo, quien jugó un torneo Regional Amateur en Sporting.

El número

23

Son los goles que suma Massimo Monti con la camiseta de Liniers en 102 partidos disputados. 21 fueron en el ámbito doméstico y 2 en el Regional Amateur. Además, jugó 4 partidos en Sporting por el Regional Amateur.

(*) Datos proporcionados por Eduardo “Cocho” López.