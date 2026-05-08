Detalles del primer Encuentro de Mujeres y Diversidades en el deporte bahiense

Con el objetivo de facilitar un espacio de encuentro y abordaje/reflexión sobre problemáticas en común, para generar clubes cada vez más justos y participativos, el próximo viernes 5 de junio se realizará el primer Encuentro de Mujeres y Diversidades.

Será organizado por la Unión Nacional de Clubes de Barrio -filial bahiense-, el departamento de Cultura de la Cooperativa Obrera y la consultora Carpincho.

Tendrá desarrollo en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera, Zelarrayán 560, a las 18.

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"Hace varios años ya que venimos visibilizando cuáles son esas desigualdades que aparecen en el deporte. Si bien el deporte es una herramienta de construcción de valores, de comunidad y de solidaridad, también como parte de las instituciones de la sociedad, permite o propicia algunas desigualdades", dijo Nadia Delelisi, docente y una de las organizadoras.

"Por eso hablamos de perspectiva de género, que es la capacidad de poder ver esas desigualdades para poder trabajarlas en pos de lograr instituciones más igualitarias", agregó la presidenta de la filial bahiense de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.

La jornada del viernes 5 de junio contará con la participación de cuatro expositoras: Marjorie Stuardo (árbitra de básquetbol), Sol Menéndez Perrone y Florencia Romero (futbolistas) y Marina Lesci (vicepresidenta de la UNCdB).

"(En materia de igualdad/desigualdad) Existen un montón de cuestiones en las que se logró avanzar, que se conocen gracias a que un montón de mujeres en distintos roles y lugares logaron visibilizar. En Bahía Blanca también, lo seguimos haciendo, sin embargo, creemos que es importante reunirnos", dijo.

El encuentro buscará concentrar la presencia de distintos actores del entramado deportivo.

"Es una invitación abierta, puede ir cualquier persona, representantes de instituciones que se relacionen a las infancias o con el marco jurídico de una institución. Todos de alguna manera tenemos relación con algún club. Es clave comenzar a trabajar en una agenda conjunta donde las mujeres y las diversidades en sus diferentes roles dentro del deporte, clubes, asociaciones, ligas, cuerpos técnicos, árbitros y árbitras, todos y todas comprometidos para tener las mismas oportunidades", afirmó.

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