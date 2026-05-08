Con la incorporación de Coronel Dorrego, comenzó el Apertura de Handball de la Asociación Bahiense

Las menores de Dorrego debutaron con éxito.

Con buen suceso, se largó la temporada 2026 del handball local con el inicio del certamen Apertura, organizado por la Asociación Bahiense de Handball.

En la actual edición, a los clubes de Bahía Blanca y Pigüé, se suman equipos que representarán a la Dirección de Deportes del Municipio de Coronel Dorrego.

Los dorreguenses competirán en categorías menores y cadetes de la rama femenina, dirigidas por Gerardo Abeldaño y Evangelina Unger.

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--Resultados:

--Infantiles: Universitario 31 - Estudiantes 9.

--Menores Masculino: Universitario 16 - Estudiantes 10.

--Menores Femenino: Universitario 20 - Dorrego 34.

--Cadetes Femenino: Universitario 22 - Dorrego 21.

--Cadetes Masculino: Universitario Rojo 32 - Universitario Blanco 21.

Próxima fecha

En Tiro Federal (sábado 9).

Infantiles Mixto: Tiro Federal vs CEF.

Menores Femenino, Universitario vs CEF.

Menores Masculino, Tiro Federal vs CEF.

Cadetes Femenino, Estudiantes vs CEF.

Cadetes Masculino, Tiro Federal vs CEF.

Juveniles Masculino, Universitario Rojo vs Universitario Blanco.

Juveniles Femenino: Tiro Federal vs Universitario.

Domingo 10

Primera Femenino, Estudiantes vs Tiro Federal.

Primera Femenino, Universitario Rojo vs Universitario Blanco.

Primera Masculino, Universitario Rojo vs Universitario Blanco.

Primera Masculino, Tiro Federal vs Tiro Federal B.