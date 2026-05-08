El Regional Norpatagónico continuará este domingo en Bahía, con duelos entre clubes de Sur y Alto Valle

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

La fecha del rugby de primera división A del fin de semana en nuestra ciudad se jugará el domingo, con los duelos correspondientes al campeonato regional Norpatagónico.

Sociedad Sportiva y Universitario van a recibir por primera vez en la temporada a sus rivales de la Unión de Rugby de Alto Valle, mientras que por el mismo certamen El Nacional y Santa Rosa RC serán visitantes.

Las Palomas aceptaron por excepción un pedido de Roca RC -a partir de un ex jugador de Las Palomas hoy en el XV rojo- para disputarlo el domingo en La Carrindanga, aunque sin horario oficial confirmado. Se enfrentarán sólo en Primera por pedido también de la visita, aunque el reglamento del certamen indica jugar también con Intermedia.

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A metros de allí, en el complejo Héctor Gatica y con horarios confirmados de 13.30 para Inter y 15 en Primera, Universitario recibirá a Patagonia RC (Neuquén).

Estos partidos corrsponden a la zona 1.

En el grupo 2 los choques se llevarán a cabo el sábado: El Nacional, en su vuetla a la competencia regional contra los clubes del valle luego de 12 años, visitará a Marabunta (Cipolletti) a las 14 y 16 respectivamente, mientras que Santa Rosa RC será huésped de Neuquén RC a las 14.30 y 16.

Después de este fin de semana los clubes de ambas uniones volverán a enfrentarse en la segunda y última ventana previo a la definición del campeonato bahiense (Oficial Oro) el sábado 23 con Sociedad Sportiva-Argentino.