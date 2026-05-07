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Varios barrios de Bahía están sin electricidad: cuándo volvería el servicio

El problema afecta al sector noreste de la ciudad.

Foto: Archivo La Nueva.

Varios barrios de la zona noreste de Bahía Blanca se encuentran sin electricidad en la noche del jueves.

Según se indicó desde la prestataria EDES, el corte se debe una doble avería en la red de media tensión.

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En estos momentos se encuentran sin servicio los barrios Patagonia, Prensa, Altos del Pinar y aledaños.

Desde EDES se aclaró que se estima la normalización del servicio entre las 23 y la medianoche de este jueves.

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