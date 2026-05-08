Cómo descargar StickerSwap, la app argentina para intercambiar figuritas del Mundial 2026

Hace rato la tecnología de geolocalización llegó a las aplicaciones para conectar personas y hacer "match". Ahora, es tiempo de usarla para facilitar la búsqueda de las figuritas que nos falten para llenar el álbum del Mundial 2026.

Un estudiante argentino de la carrera de Ingeniería de Informática de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMP) desarrolló “StickerSwap”, una app que permite cargar las figuritas repetidas y las faltantes para conectar a las personas que vivan cerca y que deseen intercambiarlas.

Desarrollada por Valentín Señorans, alumno de 4° año, la app promete revolucionar el clásico intercambio de figuritas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Cómo descargar

Está disponible tanto para iOS como Android.

Cómo funciona

La app funciona como una especie de “Tinder”. Cada usuario puede cargar en su perfil las figuritas que tiene repetidas y las faltantes. De esta manera, el sistema que funciona mediante geolocalización, conecta a las personas que se encuentren a una distancia de hasta tres kilómetros para poder intercambiarlas.

La lógica de StickerSwap es muy similar a las apps de citas, ya que funciona deslizando perfiles de coleccionistas y dando "like", tras lo cual hay “match” si hay coincidencia y se abre un chat para coordinar el encuentro.

Gratuita y paga

En su versión gratuita, StickerSwap permite hasta siete "likes" diarios, chat con los matches y gestión del propio inventario de figuritas.

Pero también existe un plan premium por 5 mil pesos mensuales que desbloquea filtros avanzados, likes ilimitados y acceso a un foro.