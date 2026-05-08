Reabrió la sucursal de la Cooperativa Obrera en el barrio Noroeste

La Cooperativa Obrera comunicó que, luego de un arduo trabajo y un gran esfuerzo conjunto para mejorar el servicio, hoy volvió a abrir las puertas la sucursal del barrio Noroeste, ubicada Avellaneda 826.

La misma sufrió una serie de mejoras, garantizando más tecnología, más eficiencia energética, mejor ambientación, más modernidad, y por sobre todo, más servicios para todos los consumidores.

Entre los trabajos se destacan:

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

- Modificación de la distribución y presentación del salón de ventas, así como de la ubicación de ingreso.

- Recambio del piso.

- Renovación del sistema de frío con la incorporación de heladeras de última generación.

- Reemplazo de la carpintería del frente del local y de la cartelería.

- Construcción de un baño público.

"Este logro fue posible gracias al compromiso, esfuerzo y profesionalismo de proveedores y colaboradores de La Coope, quienes trabajaron arduamente en la renovación y armado del local", señalaron.

La renovada sucursal atenderá en su horario habitual de lunes a sábados de 8:30 a 20:30.