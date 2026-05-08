Confirman la suspensión de clases desde la tarde de este viernes en Bahía Blanca

Las autoridades educativas dispusieron la suspensión de clases a partir del turno tarde de este viernes 8 de mayo en todo el distrito de Bahía Blanca, en el marco de la alerta meteorológica vigente emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La medida alcanza a establecimientos de gestión estatal y privada y fue adoptada "de acuerdo a lo dispuesto por Defensa Civil de Bahía Blanca", según indica el comunicado difundido por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

La decisión se conoció luego de que el SMN emitiera una alerta naranja y otra amarilla para Bahía Blanca y la región, ante el avance de un proceso de ciclogénesis que podría provocar lluvias intensas y fuertes ráfagas de vientos durante gran parte de la jornada.

Desde el organismo nacional advirtieron que el fenómeno podría generar precipitaciones abundantes en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica y ráfagas que, en algunos sectores, podrían superar los 90 kilómetros por hora.

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El comunicado oficial lleva las firmas de la inspectora jefa distrital de Educación, Julieta Conti; el inspector jefe regional de Educación de Gestión Privada, Esteban Godia; y el inspector jefe regional de Educación de Gestión Estatal, Claudio Raúl Martini.

Durante la mañana, distintas instituciones y organismos locales ya habían anunciado modificaciones en sus actividades debido a las condiciones climáticas previstas para este viernes. Además, las autoridades recomendaron evitar desplazamientos y mantenerse informados a través de los canales oficiales.