Cuchán contragolpeó y acusó de falso testimonio a quien lo denunció

Pablo Víctor Cuchán contragolpeó. Luego de ser mencionado en una denuncia por una presunta usurpación de un departamento en nuestra ciudad, se presentó en la comisaría de Monte Hermoso -donde vive en la actualidad- para acusar de falso testimonio a quien lo incriminó.

El expresidiario concurrió sobre las 14 de ayer a la dependencia montehermoseña, donde le tomaron una denuncia penal.

Cuchán dijo que a partir de notas publicadas en distintos medios de comunicación tomó conocimiento de que una mujer (Marina Perín) lo denunció por estar supuestamente vinculado a la usurpación de un departamento interno ubicado en Neuquén al 400 y que él no tiene nada que ver.

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Dijo que se comunicó de inmediato con su abogado (Maximiliano De Mira), quien le aconsejó presentarse en la seccional policial para hacer la denuncia de rigor por falso testimonio, porque lo relacionan con una usurpación de la que no tiene nada que ver.

Aclaró que vive en calle Horneros de Monte Hermoso y que no tuvo ninguna relación ni conoce a Perín ni a la mujer trans identificada como Guadalupe, a quien relacionaron con él y el presunto delito.



