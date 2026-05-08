Allanamiento y arresto por un robo en una casa del barrio La Falda

Un sujeto con antecedentes por delitos contra la propiedad fue aprehendido en las últimas horas vinculado a un robo ocurrido en una vivienda situada en el sector del barrio La Falda, informaron fuentes oficiales.

Desde la comisaría Primera señalaron que el arresto de Ignacio Rafael Epulef (42) se produjo durante un allanamiento llevado adelante en Fournier al 2.100.

El procedimiento, según mencionaron, tiene relación con la investigación de un robo ocurrido días atrás en un inmueble ubicado en Humboldt al 300, donde sustrajeron joyas, dinero y una mochila, entre otros elementos.

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Los voceros explicaron que filmaciones de cámaras de seguridad y una huella recogida en el sitio por peritos de la Policía Científica permitieron relacionar al imputado con el hecho.

Agregaron que en la casa de Epulef secuestraron algunos de los elementos robados, así como otros acerca de los cuales se pretende establecer la procedencia.

El acusado quedó a disposición de la UFIJ Nº 7 y también del Juzgado en lo Correccional Nº 2 de Azul, que había solicitado su captura en el marco de una causa por hurto.

Desde la dependencia de calle Berutti al 600 señalaron que el sujeto había sido aprehendido a principios de noviembre pasado por un robo en la zona del barrio Universitario, al tiempo de registrar otros arrestos por amenazas y daño.