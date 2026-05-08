Postergan la elección de la sede para los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2030

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

La Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional se reunió en su sede de Lausana, Suiza, y alcanzó una serie de determinaciones en base a las próximas ediciones de los Juegos Olímpicos, tanto absolutos como de la Juventud.

En ese sentido, uno de los puntos más importantes es que, dentro de un debate más amplio sobre la preparación para el futuro, decidió por unanimidad suspender el proceso de elección para los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2030.

En principio, estaba prevista para mediados de este año la definición sobre la ciudad sede de la edición que le sucederá a Dakar 2026.

Allí, aparecían como candidatas Asunción (Paraguay), Santiago (Chile) y Bangkok (Tailandia). Las dos sudamericanas cuentan con antecedentes inmediatos a cargo de eventos deportivos de jerarquía: por ejemplo, los Juegos Suramericanos 2022 y los Juegos Panamericanos Junior 2025, en Asunción, o los Juegos Panamericanos 2023 de Santiago; cubiertos por La Nueva.

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Según se explicó, el COI buscará "dar tiempo a reflexionar sobre los objetivos principales de la celebración de los Juegos y permitir centrarse en una estrategia olímpica juvenil integral, con el fin de involucrar a los jóvenes de todo el mundo y garantizar que el Movimiento Olímpico tenga una visión sólida y unificada para inspirar e involucrar a la juventud mundial en el deporte".

Asimismo, el ente afirmó su compromiso para con Dakar 2026 (también con Dolomiti Valtellina 2028, la edición de invierno de la Juventud) "mientras continúa las reflexiones y consultas sobre futuras ediciones".

¿Se abrirá el panorama a otras ciudades que hasta el momento no figuraban en el lote de candidatas? ¿Cambiará el formato, buscando mayor participación?

Los YOG (Youth Olympic Games, en inglés) nacieron en 2010, con una primera edición de prueba en Singapur.

Su éxito continuó cuatro años después, en Nanjing, China, y tuvo un paso por nuestro país cuando en 2018, Buenos Aires tuvo el orgullo de ser anfitriona.

La edición siguiente, otorgada a Dakar, debía ir en 2022 pero debido a la pandemia y sus consecuencias, que modificaron los planes en gran parte del mundo y postergaron objetivos, hicieron que se posponga hasta 2026 (irán del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal).

Rumbo a Los Ángeles

La Junta Ejecutiva del COI también aprobó el sistema de clasificación del boxeo y el waterpolo para los Juegos Olímpicos LA28, quedando apenas tres pendientes para junio: atletismo, críquet y fútbol.

Además, aprobó el inicio anticipado del sistema de clasificación para dobles mixtos de curling en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dolomiti Valtellina 2028.

Qué son las "disciplinas"

Asimisom, la Junta, desarrolló una definición oficial de las disciplinas para facilitar la toma de decisiones más coherentes, incluyendo el establecimiento de un procedimiento más claro para decidir si se deben añadir, eliminar o mantener en el programa de los Juegos Olímpicos.

Eso también creará una conexión más directa entre las sedes y las disciplinas, facilitando la comprensión de cómo los cambios en el programa afectan al presupuesto de los Comités Organizadores.

La definición es: "Una disciplina es uno o más eventos dentro de un deporte que requieren un campo de juego específico o una modificación significativa de un campo de juego compartido con otra disciplina olímpica, generalmente con un grupo de atletas diferente".

Paralelamente, el COI comunicó que no se incluirán disciplinas de deportes de verano en el programa deportivo de los Juegos Olímpicos de Invierno de los Alpes Franceses 2030.

Sin embargo, la cuestión de añadir disciplinas de verano a los Juegos Olímpicos de Invierno se abordará más adelante con vistas a las ediciones posteriores a 2030.