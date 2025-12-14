Asunción, Santiago y Bangkok luchan por los Olímpicos de la Juventud 2030

Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

El Comité Olímpico Internacional señaló que comenzará conversaciones con tres ciudades que se han presentado como candidatas y se perfilan para ser elegidas sede de los V Juegos Olímpicos de la Juventud en 2030.

Dos de ellas son vecinas de Sudamérica: se trata de Asunción del Paraguay y Santiago de Chile; mientras que la tercera es Bangkok, capital de Tailandia.

La elección final se debelará el año que viene con el objetivo de que el futuro comité organizador tenga tiempo suficiente para preparar el evento.

El ente comunicó que los tres proyectos están alineados con los planes locales y nacionales a largo plazo para el desarrollo, el deporte, la educación y la salud, para brindar una amplia gama de beneficios socioeconómicos a la comunidad. Además, cuentan con antecedentes inmediatos a cargo de eventos deportivos de jerarquía. Por ejemplo, los Juegos Suramericanos 2022 y los Juegos Panamericanos Junior 2025, en Asunción, o los Juegos Panamericanos 2023 de Santiago; cubiertos por La Nueva.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En lo sucesivo, el Comité Ejecutivo del COI evaluará si uno, dos o los tres proyectos cumplen los requisitos para que los Miembros del Comité consideren en la votación sobre la sede a mediados de 2026.

Puntos salientes de cada propuesta

Santiago, Chile

Fecha: propone realizar los Juegos durante las últimas dos semanas de octubre.

Deportes: presentó un plan con 31 deportes y 31 disciplinas, sin la necesidad de construir estadios (17 ya existen y otros 8 serán temporarios).

Sedes: Santiago (21 escenarios, 25 deportes) y Viña del Mar (3 escenarios, 5 deportes); más una independiente, la playa de Algarrobo, para la vela.

Ceremonias: la de Apertura en el estadio Nacional (42 369 asientos) y la de Clausura en la Esplanada del Parque Cerrillos (30 000). Barajan más opciones, como el Palacio de la Moneda.

Experiencia: Juegos Suramericanos de la Juventud 2017 y Juegos Panamericanos 2023. Además, Chile ha organizado —en la última década— 49 Mundiales o Copas del Mundo de 11 de los 31 deportes propuestos. Mientras que en 2027, Iquique será sede de los VI Juegos Suramericanos de Playa (ganó la compulsa ante Mar del Plata).

Ventajas: Santiago cuenta con la segunda red de metro más grande de Latinoamérica y su aeropuerto principal, Arturo Merino Benítez, es uno de los más modernos de América Latina, con capacidad para recibir 38 millones de pasajeros al año. También el clima, que es favorable.

Desventajas: principalmente, su tráfico congestionado. Además, deberán resolver el inventario limitado de habitaciones en la región de Valparaíso.

Asunción, Paraguay

Fecha: estableció octubre, sin determinar con precisión qué días.

Deportes: será 30 deportes y 30 disciplinas, sin la necesidad de construir estadios (25 ya existen y uno más será temporario).

Sedes: todo irá en Asunción (26 escenarios, 30 deportes).

Ceremonias: la de Apertura en el estadio Defensores del Chaco (400 00 asientos) y la de Clausura en el Parque Olímpico del COP (20 000).

Experiencia: llevó a cabo los Juegos Suramericanos 2022 y, recientemente, los Juegos Panamericanos Junior 2025. En tanto, ya fue oficializada sede de los Juegos Panamericanos 2031, el mayor evento de su historia.

Ventajas: prometen la construcción de un sistema de trenes de cercanías, cuya finalización está prevista para 2028, e incluirá una parada en el Parque Olímpico.

Desventajas: el transporte, basado fundamentalmente en su servicio de colectivos, y el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, que en 2024 gestionó apenas 1,1 millones de pasajeros. Además, la gestión del flujo de espectadores por la concentración de muchos deportes en el predio del Comité Olímpico podría ser un problema.

¿Ventaja o desventaja? Necesitarán una gestión cuidadosa de los recursos para llevar a cabo tanto los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2030 como los Juegos Panamericanos de 2031.

Bangkok, Tailandia

Fecha: informaron que los realizarán del 2 al 15 de noviembre.

Deportes: serán 31 deportes y 31 disciplinas, sin la necesidad de construir estadios (18 ya existen y 9 más serán temporarios).

Sedes: Bangkok (19 escenarios, 22 deportes) y Chonburi (7 escenarios, 8 deportes); más una sede independiente, Phuket (un escenario, un deporte).

Ceremonias: ambas, la de Apertura y la de Clausura, se realizarán en el Estadio Nacional Rajamangala (51 552 asientos).

Experiencia: hasta el 20 de diciembre, lleva a cabo la organización de los XXXIII Juegos del Sudeste Asiático. Además, Tailandia fue sede de 86 Mundiales o Copas del Mundo de 10 de los 31 deportes propuestos en su plan maestro.

Ventajas: el concepto propuesto, en torno a un conjunto urbano y uno de playa, aportaría un toque distintivo. En tanto, Bangkok ofrece múltiples opciones de transporte público, incluyendo el BTS SkyTrain, el MRT Mass Rapid Transit, el ferrocarril estatal/suburbano y autobuses. Los aeropuertos tienen capacidad suficiente para recibir y gestionar todos los flujos de viajes relacionados con los Juegos.

Desventajas: fundamentalmente, el enfrentamiento armado con Camboya.

Los YOG (Youth Olympic Games, en inglés) nacieron en 2010, con una primera edición de prueba en Singapur.

Su éxito continuó cuatro años después, en Nanjing, China, y tuvo un paso por nuestro país cuando en 2018, Buenos Aires tuvo el orgullo de ser anfitriona.

La edición siguiente, otorgada a Dakar, debía ir en 2022 pero debido a la pandemia y sus consecuencias, que modificaron los planes en gran parte del mundo y postergaron objetivos, hicieron que se posponga hasta 2026 (irán del 31 de octubre al 13 de noviembre del año que viene en Senegal).

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/4 al 25/4 - IV Juegos Suramericanos Juveniles (Panamá, Panamá)

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

5/3 al 14/3 - VI Juegos Suramericanos de Playa (Iquique, Chile)

Abril - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

16/7 al 1/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior

V Juegos Suramericanos Juveniles

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud

2031

VII Juegos Suramericanos de Playa

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)