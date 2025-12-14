Con dos ucranianos, un inglés y la legión argentina, empieza el Internacional de Speedway

Eber Ampugnani, el campeón del Torneo Argentino, uno de los protagonistas. Foto: archivo-La Nueva.

Con marcada expectativa por el crecimiento que viene evidenciando la actividad dentro y fuera de la pista, se levanta esta noche el telón del Campeonato Internacional de Speedway, en la pista Antonio Miranda, ubicada en el Autódromo de nuestra ciudad, en Fournier 6006.

La programación, que contempla las tres categorías, 500cc, 200cc y 50cc. Mayores y Menores, comienza a las 19.45, con la clasificatoria del 500cc. Internacional.

Posteriormente, se disputarán las series del 50cc. Menor y Mayor; series 500cc. B; semifinales 200cc; semifinales 50cc. Menor y Mayor; semifinales 500cc. B; repechaje 200cc.; finales 50cc. Menor y Mayor; final 500 cc. B y final 200cc..

En tanto, para las 21.15 está fijado el inicio de las 20 series, más semifinales y la gran final del 500cc. Internacional.

El principal atractivo será la presencia de tres extranjeros, debutantes en nuestro país, que se suman al importante grupo de nacionales, de los cuales varios estuvieron compitiendo fronteras afuera.

Los foráneos son los ucranianos Roman Kapustin (18 años) y Danko Hladkovskyi (16 años), más el británico Drew Kemp (23 años).

El 500cc, se disputa por el tradicional sistema internacional, que incluye 16 pilotos, distribuidos en 20 series de cuatro pilotos.

Entretenimientos

Más allá de lo que ofrezca el espectáculo deportivo, también podrá disfrutarse, desde las 18, de la nueva zona para fans, detrás de la flamante platea en la recta principal, donde habrá juegos, premios y firma de autógrafos.

Cada fecha seleccionarán diferentes pilotos para que firmen autógrafos y en esta primera fecha los elegidos son Eber Ampugnani (campeón del Torneo Argentino) y los tres extranjeros.

Los mismos regalarán fotos autografiadas.

Los de 500cc.

Piloto Nro. (Nacionales)

1) Eber Ampugnani 111

2) Facundo Cuello 115

3) Matías Galdós 136

4) Cristian Zubillaga 39

5) Agustín Kreder 58

6) Fernando García 8

7) Facundo Albín 60

8) Nicolás Márquez 129

9) Lisandro Lobos 151

10) Julio Romano 119

Piloto Nro. (Extranjeros)

11) Drew Kemp 118

12) Danko Hladkovskyi 208

13) Roman Kapustin 757

El resto

Habilitados para clasificatorias: Claudio Acosta (Nro. 33), Kevin Acuña (139), Damián Boyero (114), Leonel Domelio (24), Diego Eleno (75), Joaquín Félix (338), Rubén Fontán (216), Renzo Garbuglia (49), Nicolás Gómez (196), Fernando Olivera (63) y Juan Ruvira (808).

Los de 200cc.

Los pilotos del 200cc. son los siguientes:

1) Félix Schell, 2) Martín Antoniano, 3) Fabricio Moreno, 4) Nicolás Montironi, 5) Nicolás Rolheiser, 6) Thiago Mensi, 7) Juan Carlos Moreno, 8) Juan Carlos Champonnoys, 9) Martín Aristegui, 10) Mirko Molina, 11) Mateo Walter, 12) Claudio Acosta, 14) Ricardo Fioramonti, 15) Ramiro Pagliaso, 16) Juan Ruvira, 17) Federico Casas y 18) Simón Sevega.

También, 19) Darío Flores, 20) Fermín Ford, 21) Ezequiel Isnard, 22) Damián Rivas, 23) Renzo Garbuglia, 24) Juan Pablo Meller, 25) Agustín Bello, 26) Martín Schenheiter, 27) Héctor Champonnoys, 28) Diego González, 29) Federico Carro, 30) Juan Luis Pérez, 31) Martín Sabbatini, 32) Justo Robledo y 60) Antonio Moyano.

Internacionales

Más allá de lo que pudo sumar en cuanto a preparación para los pilotos el Torneo Argentino, varios nacionales llegan con más carreras internacionales, después de la participación de Facundo Albín Fernando "Coty" García y Cristian Zubillaga en Polonia, representando a la Argentina, en el Mundial por equipos.

También, la participación del pampeano Eber Ampugniani en la qualy del SPG de speedway en Alemania y en República Checa, donde compartió con Diego Eleno.

A la vez, los jóvenes Agustín Kreder y Lisandro Lobos compitiendo en Europa en la etapa preliminar del Mundial Juvenil SGP3.

Todo esto significa una base para afrontar el Internacional con una mejor base.

Suspendido

El piloto Alex Acuña no podrá ser de la partida, ya que fue suspendido por tiempo indefinido, por la Federación Bonaerense de Motociclismo.

"Debido a la conducción temeraria, poniendo en riesgo su integridad física y la de terceros, en reiteradas ocasiones, a lo largo de las últimas tres temporadas, tanto en los campeonatos argentinos, como en representación de Argentina en Lonigo (Italia), y también en campeonatos internacionales disputados en Argentina", indica el comunicado de la Febom.

Las fechas

El campeonato contará con 12 programaciones, de las cuales siete se disputarán en nuestra ciudad.

Hoy: en Bahía.

Sábado 20/12: en Daireaux.

Domingo 28/12: en Bahía.

Sábado 3/1: en Casares.

Martes 6/1: en Bahía.

Sábado 10/1: en Bolívar.

Domingo 18/1: en Bahía.

Domingo 25/1: en Bahía.

Sábado 31/1: en Casares.

Martes 3/2: en Bahía.

Martes 10/2: en Bolívar.

Sábado 14/2: en Bahía.

Mejorado

Mucho ha trabajado durante el receso invernal la dirigencia del Automoto Club, mejorando las instalaciones del predio. Por caso, en la zona de tribunas, el piso de la pista y el sector de boxes.

Entradas

La entrada general tiene un valor de $12.000; menores y jubilados, $6.000.

Platea, $20.000. Platea más acceso a boxes, $30.000. Boxes: $20.000. No se permite el ingreso a boxes a menores de 12 años.