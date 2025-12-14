Otra bahiense debutó en Las Leonas, en el empate con bonus ante Alemania

Con dos bahienses en el equipo, el seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped se midió ayer ante Alemania, en el tercer partido de los cuatro que disputará en Santiago del Estero en la primera ventana de la FIH Pro League.

Las Leonas sumaron el punto bonus tras igualar 1 a 1 en el tiempo regular y, luego, imponerse en los shoot out por 5 a 4.

En el combinado nacional vieron acción llegando desde el banco las locales Valentina Costa Biondi y Candela Esandi, quien hizo su debut absoluto en la Mayor, convirtiéndose en la tercera bahiense (junto con ellas Bianca Donati) en lograrlo y la octava jugadora surgida en la Asociación Bahiense.

De hecho, la exjugadora de Sociedad Sportiva y actualmente de San Fernando, anotó uno de los penales australianos que le dieron el tanto extra a la Selección.

Los otros goles los hicieron Victoria Granatto y Sofía Cairó, esta última en dos ocasiones. Además, fue clave el aporte de la arquera Cristina Cosentino, quien contuvo dos ejecuciones de las alemanas.

Previamente, en el tiempo regular, Vicky había abierto el marcador para Las Leonas a los dos minutos.

Mientras que para las europeas igualó Lena Micheel, a los 38.

Además de Valentina y Candela ayer también sumó minutos la suarense Catalina Alimenti, delantera de GEBA y hermana de Segundo, jugador de básquet de Olimpo.

En tanto la montehermoseña María Emilia Larsen, quien también se encuentra en el plantel, no estuvo entre las convocadas.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara ayer fue con ristina Cosentino, Valentina Raposo, Agustina Gorzelany, Sofía Cairó, Sofía Toccalino, Agostina Alonso, Victoria Sauze, Eugenia Trnchinetti, María José Granatto, Brisa Bruggesser, Victoria Granatto. Suplentes: Lourdes Pérez Iturraspe, Valentina Costa Biondi, Paula Ortiz, Candela Esandi, Julieta Jankunas, Aylín Ovejero, Catalina Alimenti.

Previo a este duelo, Argentina había superado el miércoles a Alemania (1 a 0) y había perdido ante Países Bajos (4 a 0), rival con el que hoy cerrará la primera ventana del certamen a partir de las 21.30.

*Otra Leona bahiense

Con el estreno de ayer, Candela Esandi se convirtió en la séptima jugadora surgida de un club de la Asociación Bahiense de Hockey en llegar Las Leonas, el mítico seleccionado nacional.

Cande, de 24 años, surgió en Sociedad Sportiva, donde jugó hasta fines de 2020 y siendo muy joven fue pieza clave en el título del Blanco en 2019.

De hecho, anotó uno de los penales en la definición ante Universitario, que le sirvió a Las Palomas para cortar con una sequía de 10 años sin títulos locales.

Un año después y cuando ya tenía una beca en una Universidad de Estados Unidos, Esandi terminó cambiando de planes y llegando al hockey Metropolitano, uno de los tornero más prestigiosos del mundo y del que ya es bicampeona.

Para eso mucho tuvo que ver otra de Las Leonas bahienses, Bianca Donati, quien tras verla jugar en un amistoso con los Seleccionado le propuso algo.

“Bianca me vio y le gustó cómo jugaba. Pero yo en ese momento no sabía nada. Me escribió en enero (de 2021), diciéndome que le había hablado sobre mí a (Fernando) Ferrera, el entrenador del Junior (hoy DT de Las Leonas y quien hizo debutar a Candela). Que me veía condiciones para, por lo menos, estar en un proceso. Ahí fue como empezó todo. Ella me dijo que me contaba porque yo estaba involucrada, pero que después dependía del entrenador y sus gustos”, le contó Esandi a La Nueva. tiempo atrás.

Tras aquel chat con Bianca, Candela se fue a jugar a River y comenzó el proceso con el Seleccionado Junior.

Tiempo después cambió de club y llegó a San Fernando, equipo con el que hace apenas una semana se consagró campeona por segunda vez tras el título conseguido en 2023.

En esta segunda estrella personal en el tricolor, Cande fue una pieza clave y hasta convirtió el penal decisivo que le dio a Sanfer el triunfo ante Italiano. Lo mismo había hecho en las semifinales ante GEBA.

Además de esto, durante este tiempo la ex-Sportiva también se transformó en una de las piezas clave del Seleccionado Mayor de Damas de la ABH, consiguiendo tres medallas de bronce, dos cuartos y un quinto puesto en el Campeonato Argentino que reúne a los mejores combinados del país.

En paralelo, además, de un tiempo a esta parte empezó a formar parte del proceso del Seleccionado Mayor, lo que la llevó a realizar su primera gira internacional en Estados Unidos hace unas semanas y ayer en tener el honor de debutar oficialmente en Las Leonas y con un penal convertido.

De esta manera, Candela escribió su nombre en la rica historia que une al hockey de la ABH con la Selección y ahora comparte el selecto grupo con las bahienses Valentina Costa Biondi (primera jugadora de nuestra ciudad y de la ABH en disputar un Juego Olímpico), Bianca Donati (campeona mundial juvenil y primera bahiense en jugar un Mundial) y las montehermoseñas Giselle Juárez (primera jugadora de la ABH en disputar un Mundial), Gabriela Ludueña, Bárbara Dichiara y María Emilia Larsen, quien junto con Costa Biondi y Candela integran el plantel actual.