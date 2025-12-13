Verón apuntó contra la AFA tras el accidente de los hinchas de Estudiantes: “Falta de empatía"

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, volvió a apuntar contra la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras el accidente de los micros de Estudiantes rumbo a la final del Torneo Clausura en Santiago del Estero ante Racing y aseguró que tienen “falta de empatía”.

El dirigente y ex jugador del "Pincha" compartió el comunicado del club en relación al choque de tres micros de hinchas rumbo a Santiago del Estero (ver nota relacionada).

“La falta de empatía con el socio y el hincha es total, exponen a la gente a movilizarse sin importarle a nadie las consecuencias. Después te venden que 'el clu es de los socios'”, dijo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Estudiantes había publicado que “tres micros que trasladaban hinchas de la delegación del Club colisionaron entre sí sobre la Ruta 8, a la altura de Solís. Como consecuencia del hecho, tres personas resultaron heridas con lesiones leves y, por prevención, fueron trasladadas al Hospital de Pilar para su evaluación. El resto de los pasajeros de la delegación se encuentra en buen estado y no presenta lesiones. La delegación reanudará el viaje una vez que regresen las personas derivadas y arriben las nuevas unidades”.

“La situación se encuentra bajo control y el Club continuará brindando información por los canales oficiales ante cualquier novedad” agregó la institución platense.