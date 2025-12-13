Racing y Estudiantes se enfrentan en la gran final del Torneo Clausura

Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentarán esta noche en la gran final del Torneo Clausura, en un trascendental encuentro que definirá quién será el nuevo campeón del fútbol argentino.

El partido, que está programado para las 21, se disputará en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se podrá ver a través de ESPN Premium y de TNT Sports.

El árbitro designado fue Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

El equipo dirigido por Gustavo Costas se metió en la final luego de atravesar un durísimo camino en los playoffs, ya que en los octavos de final venció 3-2 a River como local en un verdadero partidazo. Ya en los cuartos de final ante Tigre necesitó que su arquero Facundo Cambeses se convirtiera en héroe en los penales, mientras que en las semis superó 1-0 a Boca en “La Bombonera” con gol de Adrián "Maravilla" Martínez.

Previamente, en la fase regular, había terminado tercero en la Zona A con 25 puntos, solo por debajo de Unión de Santa Fe y Boca.

El Pincha, por su parte, protagonizó una muy floja fase regular y quedó octavo en la Zona A con 21 puntos. Sin embargo, en los encuentros de eliminación directa demostró una imagen totalmente distinta para vencer 1-0 a Rosario Central, Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En caso de quedarse con el título, este será el 19° de Liga para Racing tras los conseguidos en 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1921, 1925, 1949, 1950, 1951, 1958, 1961, 1966, 2001, 2014 y 2019.

Estudiantes, en tanto, sería campeón de Liga por séptima ocasión en su historia, luego de las conquistas de 1913, 1967, 1982,1983, 2006 y 2010. Vale aclarar que si bien el “Pincha” ganó la Copa de la Liga 2024 con el mismo formato que este Torneo Clausura (fase regular y playoffs), la AFA cuenta dicho título como Copa.

El único antecedente entre Racing y Estudiantes en una final data del Torneo Metropolitano 1967, donde el equipo platense goleó 3-0.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

*Probables formaciones

-Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián “Maravilla” Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

-Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

-Estadio: Madre de Ciudades (Santiago del Estero)

-Árbitro: Nicolás Ramírez

-VAR: Héctor Paletta

-Hora: 21.

-TV: ESPN Premium y TNT Sports