Gimnasia y Estudiantes se miden en un histórico clásico por el pase a la final del Clausura: hora, TV y formaciones

El clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes definirá hoy al segundo finalista del Torneo Clausura, en un duelo que promete máxima tensión tras la seguidilla de victorias de ambos equipos en la fase eliminatoria. El encuentro, que se disputará en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, comenzará a las 17 y será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports.

En la designación arbitral, el bahiense Facundo Tello será el encargado de impartir justicia, acompañado por Pablo Acevedo y Diego Yamil Bonfá como asistentes, Sebastián Zunino como cuarto árbitro, Lucas Novelli Sanz en el VAR y Ariel Suárez como asistente VAR.

Estudiantes, de ser 8° a poder jugar la final:

El Pincha cerró la fase regular con tres derrotas y clasificó en el octavo puesto, lo que le impidió definir partidos como local en el estadio Uno. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez superó a Central Córdoba en Santiago del Estero tras vencer a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, partido en el que recibió sanciones luego de un gesto de rebeldía al recibir de espaldas al campeón en el ya famoso pasillo que recorrió el mundo.

Cómo llega Gimnasia al clásico:

El Lobo enfrenta una situación delicada fuera del campo: el plantel se entrenó por tercera vez en dos meses debido a la falta de pago en medio del cambio de mando en el club. A pesar de este escenario, el equipo dirigido por Fernando Zaniratto llega fortalecido tras eliminar a Unión y Barracas Central, y acumula una racha de cinco victorias consecutivas, con solo un gol recibido en ese lapso.

Posibles formaciones:

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Jeremías Merlo; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Racing espera por Gimnasia o Estudiantes en la final:

El equipo de Gustavo Costas superó 1-0 a Boca Juniors con el gol de Maravilla Martínez en La Bombonera y accedió a la definición del Torneo Clausura.