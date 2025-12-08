Murió el dueño del Hotel Pillahuincó, horas después de sufrir graves quemaduras por una explosión

El dueño del Hotel Pillahuincó de Villa La Arcadia —partido de Coronel Suárez— falleció esta madrugada como consecuencia de las graves quemaduras sufridas tras una explosión registrada en un anexo del establecimiento, el sábado por la tarde.

Según informó el sitio web Noticias Radio Reflejos, la víctima, identificada como Nicolás Alberto Ruíz, de 40 años, tenía más de la mitad de su cuerpo afectado por el fuego y se encontraba internado en la terapia intensiva del hospital de Tornquist

Bomberos Voluntarios de Sierra de la Ventana indicaron que la explosión se habría producido en la sala de máquinas donde opera una caldera, cuando Ruíz intentaba encenderla.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La onda expansiva de la detonación fue lo suficientemente fuerte como para romper vidrios y otros elementos en el lugar.

Pese al rápido accionar de los servidores públicos, que intentaron estabilizarlo para trasladarlo a un centro de mayor complejidad, Ruíz no logró resistir las heridas.

Peritos y autoridades trabajaron para establecer el origen preciso del siniestro. (Noticias Radio Reflejos)