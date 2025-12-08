Un Renoir expoliado por los nazis se vendió por más de 300.000 euros en París

Laveuse, una obra de Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) que había sido expoliada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y cuyo rastro se mantuvo fragmentado durante décadas debido a los sucesivos cambios de título, fue subastada por 300 mil euros en París por la casa de remates Drouot.

La pieza, de 30 x 35 cm y pintada alrededor de 1916, presenta tres siluetas femeninas construidas a partir de manchas de color junto a una superficie de agua, en un estilo que bordea la abstracción y se aleja del figurativismo habitual del artista.

El cuadro pertenecía originalmente al comerciante de arte Alfred Weinberger, húngaro radicado en París en los años veinte, cuya colección —que incluía cinco Renoir y un Delacroix— fue confiscada en 1941 por el Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR), la organización nazi dedicada al saqueo cultural. Tras la guerra, la pintura fue incluida en el Directorio de Bienes Saqueados en Francia, sin que se lograra localizar su paradero durante décadas.

La obra reapareció inesperadamente durante el inventario sucesorio de un coleccionista que la había comprado en los años ochenta en la Galerie Segoura. Al revisar la documentación histórica, el heredero detectó señales de su origen ilícito y notificó a la casa Giquello, que suspendió la operación de venta e inició los trámites para su restitución a los descendientes de Weinberger.

Una vez recuperada, la familia decidió confiar nuevamente a Drouot la comercialización del lienzo, que finalmente fue adjudicado por algo más de 300.000 euros, en una operación presentada por la casa de subastas como “un ejemplo de restitución culminado con un sólido resultado”.

La venta se suma al interés sostenido por la obra tardía de Renoir. En noviembre de 2023, otro cuadro del artista, El niño y sus juguetes, que retrata a su hijo Jean Renoir y a su niñera, fue adjudicado por 1,8 millones de euros. (NA)

